كوسة بالبشاميل والمفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 02:34 مساء

نُقدِّم إليكِ اليوم طريقة تحضير الكوسة باللحم المفروم والبشاميل الشهية لتعديها في مطبخكِ بسهولة، تعرَّفي عليها معنا وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
ربع كيلو لحم مفروم.
نصف كيلو كوسة.
مشروم شرائح.
جزرة مبشورة.
بصلة مبشورة.
فلفل ألوان مكعبات.
ملعقة صلصة.
نصف لتر حليب خالي الدسم.
أربع ملاعق شوفان.
ملح - فلفل.
ورق لوري.
زعتر.
بهارات.

طريقة التحضير
- نضع الشوفان مع الحليب على النار ونضع عليه رشة من الملح والفلفل ونقلبه بالمضرب حتى يتكثف ثم نتركه جانبًا.
- نضع في طاسة البصل المبشور ونقلبه لمدة دقيقة، ثم نضع اللحم مع البهارات واللوري والزعتر.
- نضع رشة من الملح والفلفل ونتركها حتى تتعصج، ثم نضع الخضار ونقلب ونتركها قليلاً، ثم نضع الصلصة ونقلبها، ثم نتركها تبرد ثم نفتح الكوسة بالطول ونفرغها من القلب فتكون على شكل قارب ثم نضع بها اللحم المفروم بالخضار.
- نضع بالبايركس قليلاً من البشاميل ونضع قوارب الكوسة ونضع على الوجه قليلاً من البشاميل أيضًا ونضعها في الفرن حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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