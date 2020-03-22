تعرفي معنا اليوم عزيزتي على طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة اللبن الرايب، حسب «سوبر ماما».
المقادير
دجاجة «1500 غم» مقطعة 4 قطع.
3 أكواب «750 مل» لبن رائب.
½ كوب «100 غم» شبت مفروم.
4 فصوص ثوم كبيرة مهروسة.
ملعقة كبيرة «12.5 غم» هريسة فلفل أحمر.
ملعقة صغيرة «5 غم» بابريكا.
½ ملعقة صغيرة «2.5 جم» كاري
½ ملعقة صغيرة «2.5 جم» كمون مطحون.
½ ملعقة صغيرة «2.5 جم» بزار.
ملح وفلفل أسود.
طريقة التحضير
في وعاء كبير، ضعي جميع المقادير، وقلبي جيدًا.
غطي الوعاء، واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين، أو طوال الليل.
سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.
ضعي الدجاج بالتتبيلة في صينية بايركس، ثم لفيها بورق فويل. ضعي الدجاج في الفرن لمدة 75 دقيقة.
أزيلي الفويل، ثم ضعي الصينية في الفرن مرة أخرى لمدة عشر دقائق، حتى يحمر الوجه.
ضعي الدجاج في أطباق التقديم، ثم قدميه ساخنًا مع الأرز أو المعكرونة.. وصحتين.