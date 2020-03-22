الدجاج المشوي بتتبيلة اللبن الرايب

تعرفي معنا اليوم عزيزتي على طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة اللبن الرايب، حسب «سوبر ماما».

المقادير

دجاجة «1500 غم» مقطعة 4 قطع.

3 أكواب «750 مل» لبن رائب.

½ كوب «100 غم» شبت مفروم.

4 فصوص ثوم كبيرة مهروسة.

ملعقة كبيرة «12.5 غم» هريسة فلفل أحمر.

ملعقة صغيرة «5 غم» بابريكا.

½ ملعقة صغيرة «2.5 جم» كاري

½ ملعقة صغيرة «2.5 جم» كمون مطحون.

½ ملعقة صغيرة «2.5 جم» بزار.

ملح وفلفل أسود.