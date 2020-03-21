عصير لتقوية المناعة

نقدم إليك طريقة تحضير عصير البرتقال بالجزر والبنجر، الذي يحتوي على فيتامين سي والحديد، ويعمل على تقوية المناعة.

فضلا عن أن هذا العصير مضاد للأكسدة، التي تمنع دخول الجذور الحرة داخل الجسم، والموجودة بسبب الملوثات مثل التدخين والهواء غير النقي، والتي تحدث بسبب سموم البيئة، تهاجم الجذور الحرة الخلايا، مما يساعد على الإصابة بالأمراض.

ويعزز عصير البرتقال والجزر من وظائف جهاز المناعة، والذي يكون أجساما مضادة عند دخول الفيروسات الجسم، ما يؤدي إلى مقاومة الإعياء والمرض وفرص الإصابة، ويرجع الفضل في ذلك لاحتواء كل من الجزر والبرتقال على مواد مضادة للأكسدة، فضلًا عن دعم جهاز المناعة في امتصاص الحديد غير النشط الموجود في النباتات مثل السبانخ.

وتساعد الكاروتينات، والمعروفة بمادة البيتا كاروتين الموجودة في فيتامين أ، المتوافرة في الجزر على الوقاية من الأمراض المختلفة، التي تصيب العين، ومن بينها ضعف الرؤية، والحماية من جفاف الملتحمة، وهو مرض تنكسي يصيب العين، ويجعل من الصعب الرؤية في إضاءة منخفضة، إلا أن البيتا كاروتين تسهم في تحسين الرؤية والوقاية من أمراض العين.

المكونات

تقطيع الجزر والبنجر إلى شرائح.

تقطيع شرائح من التفاح (اختياري).

وضع البرتقال في العصارة.

- تحضير رشة من الزنجبيل المنعش لإضفاء طعم وفوائد (اختياري).

كوبان من المياه

- نضع المكونات في الخلاط الكهربائي ثم تصفى وتصبح جاهزة للاستخدام.