خبزة محشوة بالدحي والتونة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 11:18 صباحا

الخبزة المحشوة بالتونة والدحي من الأكلات الجانبية التى يمكن أن تقدم بجانب الأكلة الرئيسية، ويمكن أن تكون وجبه إفطار لذيذة. تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وفقا لصحة «فتافيت ليبية» في «فيسبوك».

المكونات
كوب حليب
كوب زيت
ملعقة كبيرة خميرة
ربع ملعقة صغيرة ملح
كوب ماء دافئ
دقيق للعجن
ملعقة صغيرة سكر
تونة
دحي للحشو
زيتون للحشو
جبن للحشو

طريقة التحضير
- توضع الخميرة في كوب الماء الدافئ وتترك قليلاً حتى تخمر نحو عشر دقائق، يخلط كوب الحليب والزيت والسكر ونضيف له كوب الماء والخميرة وتعجن بالدقيق حتى نحصل على عجينة رطبة.
- تترك لتخمر لمدة ساعة، تشكل على هيئة دوائر صغيرة بحجم البيضة، وتحشى من الداخل بالتونة والجبن والزيتون أو أي شيء آخر تحبينه مثلا مفروم، تكور وتدهن بصفار بيضة أو حليب سائل من فوق وترش بالسمسم، تدخل فرنا متوسط الحرارة حتى يصبح لونها ذهبيا وتقدم ساخنة.

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