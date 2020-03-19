حضري خبز الباغيت في المنزل

إليك طريقة تحضير خبز الباجيت الفرنسي في منزلك في خطوات بسيطة، أنتِ فقط بحاجة لـ20 دقيقة لتحضيره و30 دقيقة لخبزه، حسب «أطيب طبخة».
المكونات
4 أكواب ماء دافئ.
2 ملعقة خميرة فورية.
2 ملعقة زيت نباتي .
2 ملعقة سكر.
4 ملاعق ملح.
10 أكواب ونصف دقيق.
طريقة التحضير
- في وعاء، ضعي الخميرة مع الماء والسكر واتركيها تختمر لمدة 10 دقائق.
- أضيفي الملح و3 أكواب من الدقيق واخلطي لدقيقتين. أضيفي كمية الدقيق المتبقية تدريجيًّا مع العجن للحصول على عجينة متماسكة.
- ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت واتركيها جانبًا على حرارة الغرفة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها.
- قطعي العجينة إلى 4 دوائر متساوية.
- مدي العجينة على شكل مستطيل ثم اجمعي طرفي العجينة على بعضهما.
- اضغطي على أعلى العجينة بحافة يديك واجمعي الأطراف ثانية على بعضها للحصول على شكل مستطيل.
- بيديك مدي المستطيل على سطح صلب ثم أعيدي الكرة بكمية العجين المتبقية.
- ضعي مستطيلات العجينة في صينية فرن مغلفة بورق زبدة مع ترك مسافة بينها ثم بواسطة مقص قصي العجينة في عدة أماكن.
- بيدك اثني الطرف المقطع نحو الأعلى مع مراعاة لصقه بالعجينة، ثم اتركي العجينة مجددًا حتى ترتاح ويتضاعف حجمها.
- أدخلي الصينية إلى فرن محمي مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية نحو 30 دقيقة أو حتى تنضج قطع الباغيت وتصبح ذهبية اللون.