حضري خبز الباغيت في المنزل

إليك طريقة تحضير خبز الباجيت الفرنسي في منزلك في خطوات بسيطة، أنتِ فقط بحاجة لـ20 دقيقة لتحضيره و30 دقيقة لخبزه، حسب «أطيب طبخة».

المكونات

4 أكواب ماء دافئ.

2 ملعقة خميرة فورية.

2 ملعقة زيت نباتي .

2 ملعقة سكر.

4 ملاعق ملح.

10 أكواب ونصف دقيق.

طريقة التحضير

- في وعاء، ضعي الخميرة مع الماء والسكر واتركيها تختمر لمدة 10 دقائق.

- أضيفي الملح و3 أكواب من الدقيق واخلطي لدقيقتين. أضيفي كمية الدقيق المتبقية تدريجيًّا مع العجن للحصول على عجينة متماسكة.

- ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت واتركيها جانبًا على حرارة الغرفة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها.

- قطعي العجينة إلى 4 دوائر متساوية.

- مدي العجينة على شكل مستطيل ثم اجمعي طرفي العجينة على بعضهما.

- اضغطي على أعلى العجينة بحافة يديك واجمعي الأطراف ثانية على بعضها للحصول على شكل مستطيل.

- بيديك مدي المستطيل على سطح صلب ثم أعيدي الكرة بكمية العجين المتبقية.

- ضعي مستطيلات العجينة في صينية فرن مغلفة بورق زبدة مع ترك مسافة بينها ثم بواسطة مقص قصي العجينة في عدة أماكن.

- بيدك اثني الطرف المقطع نحو الأعلى مع مراعاة لصقه بالعجينة، ثم اتركي العجينة مجددًا حتى ترتاح ويتضاعف حجمها.

- أدخلي الصينية إلى فرن محمي مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية نحو 30 دقيقة أو حتى تنضج قطع الباغيت وتصبح ذهبية اللون.