حساء الخضراوات الشهي والمغذي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 11:52 صباحا

إليك طريقة عمل حساء الخضراوات الصحي الذي يحتوي على قيم غذائية عالية يمكن أن يتناولها الكبار والأطفال بكثير من النكهات المحببة لهم وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوب فاصوليا خضراء.
كوب بازلاء.
حبّة بطاطا متوسطة ومقطعة مكعبات.
حبّة جزر بحجم كبير ومقطعة لمكعبات صغيرة.
4 حبّات كوسا مقطعة شرائح.
2 حبّة طماطم بحجم متوسط ومقطعة إلى مكعبات متوسطة.
حبّة بصلة متوسطة مفرومة.
2 فص ثوم مفروم.
ملعقة بهارات.
ملعقة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة كمون.
شوربة دجاج أو لحم «ويمكن إستبدالها بمرقة دجاج».
2 ملعقة زيت زيتون.
قليل من الملح.

طريقة التحضير
- أحضري وعاء الطبخ وضعي بداخله مقدار زيت الزيتون، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يتغير لونه قليلاً، ثم أضيفي الثوم وقومي بتقليبه ولكن دون تحميره.
- أضيفي مكعبات البطاطا والجزر وقومي بتقليبهما قليلاً في البصل والثوم.
-أضيفي الفاصوليا الخضراء والبازلاء والطماطم والكوسا، ثم دعي المزيج السابق على النار المتوسطة لمدة 7 دقائق، مع تقليبها كل قليل.
- قومي بإضافة البهارات والملح والفلفل والكمون إلى المزيج، وتقليبهما قليلاً، ثم أضيفي الشوربة بمقدار مناسب أو مكعب مرق الدجاج والماء.
- دعي الحساء على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى تنضج المكونات تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

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