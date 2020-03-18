كعكة التوت الأزرق الشهية

يعتبر التوت الأزرق «البلوبيري» من الفواكه المغذية والضرورية لتحسين وظائف الجسم وتنشيط الدورة الدموية، لذا يستخدم في تحضير أصناف مختلفة من الحلوى. نقدِّم اليكِ اليوم منها طريقة تحضير كعكة التوت الشهية لتعديها في مطبخكِ بسهولة وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

كوب من الزبد .

كوبان من الطحين.

كوب ونصف من السكر.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

بيضتان.

3 ملاعق صغيرة من البايكينغ باودر.

كوبان من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من برش الليمون.

كوب من حبوب البلوبيري.

طريقة التحضير

- في وعاء كبير الحجم، اخلطي كلاً من الزبد مع السكر والبيض وعصير الليمون واخفقيها على سرعة عالية بالخلاط الكهربائي.

- ثم أضيفي الطحين والبايكينغ باودر تدريجيًّا مع الاستمرار بالتقليب يدويًّا.

- ضعي الحليب أيضًا بالتدرج مع التحريك المستمر إلى أن تتجانس المكونات في ما بينها.

- وأضيفي لاحقًا برش الليمون مع البلوبيري وقلّبيها جيداً بواسطة الخلاط اليدوي.

- في قالب الكيك المدهون بالقليل من الزبد، صبي المزيج بالكامل، وادخليه الفرن على حرارة متوسطة.

- اتركيه حتى ينضج تماًما وقدميه لأسرتك باردًا مع الشاي أو القهوة.