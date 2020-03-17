السلطة الخضراء طريقك لتقوية المناعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 01:08 مساء

تعمل الخضراوات على مد الجسم بالفيتامينات اللازمة لتقويته وتعزيز المناعة ورفع نسبة الحديد، لذلك نقدم إليك طريقة عمل سلطة خضراء بالجبنة والزيتون، إنها سهلة وصحية ولذيذة، وفق وصفة «شملولة».

المكونات
2 ثمرة طماطم مقطعة.
2 ثمرة خيار شرائح.
ثمرة بصل شرائح.
ثمرة فلفل رومي شرائح.
كوب جبنة فيتا مكعبات.
نصف كوب زيتون أسود.
عصير ليمونة.
زيت زيتون.
رشة زعتر.

طريقة التحضير
توضع الطماطم في بولة، ويضاف إليها البصل والفلفل والخيار والزيتون، وتخلط جيدًا.
يضاف إليها الزيت وعصير الليمون والزعتر، وتخلط مرة أخرى.
توضع الجبنة، وتخلط بحرص حتى لا تتفتت.
توضع في الطبق، وتقدم مع الوجبات المختلفة.

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