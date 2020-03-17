عزيزتي نقدم لك اليوم من المطبخ الإيطالى شوربة عالية القيمة الغذائية، وهي شوربة الفاصوليا البيضاء، حسب «محشي. كوم».
المقادير
4 x عدد فص ثوم مهروس
3 x عدد عيدان كرفس (مقطع)
2 x عدد جزر (مقطع)
2 x كوب فاصوليا بيضاء (مسلوقة)
2 x معلقة كبيرة زبدة
2 x عدد بصل (مقطع)
1 x لتر مرق الدجاج
1 x ثمرة بطاطا
1 x رشة روزمارى
½ x كوب جبنة بارميزان (مبشورة)
الخطوات
فى إناء على النار نضع الزبد والبصل ونقلب حتى يذبل.
ثم نضيف الثوم والكرفس والجزر ونقلب.
ثم نضيف البطاطا.
نضيف مرق الدجاج والفاصوليا ونقلب وتترك على النار حتى تغلى ثم نهدى النار وتتبل بالملح والفلفل ويغطى الإناء ويترك لمدة 20 دقيقة.
نضع الشوربة فى الخلاط ونخلط حتى تنعم.
توضع ثانيا فى إناء على النار ويضاف لها الروز مارى وتترك حتى تغلى وترفع من على النار.
تغرف الشوربة فى أطباق التقديم ثم يوزع فوقها الجبن المبشور وتقدم.. وصحتين.