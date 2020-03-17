شوربة الفاصوليا البيضاء

عزيزتي نقدم لك اليوم من المطبخ الإيطالى شوربة عالية القيمة الغذائية، وهي شوربة الفاصوليا البيضاء، حسب «محشي. كوم».

المقادير

4 x عدد فص ثوم مهروس

3 x عدد عيدان كرفس (مقطع)

2 x عدد جزر (مقطع)

2 x كوب فاصوليا بيضاء (مسلوقة)

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x عدد بصل (مقطع)

1 x لتر مرق الدجاج

1 x ثمرة بطاطا

1 x رشة روزمارى

½ x كوب جبنة بارميزان (مبشورة)