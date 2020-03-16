حساء البصل لتقوية المناعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 10:56 صباحا

البصل يعرف بأنه مضاد حيوي طبيعي ويحتوي على العديد من الفيتامينات، التي تمد الجسم بالطاقة وتزيد من مناعته. لذلك نقدم لك طريقة تحضير حساء البصل الحار مع الجبن، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
كيلو بصل، شرائح
2 ملعقة كبيرة جبن شيدر مبشور
فلفل حار مقطع أو مفروم
3 ملاعق كبيرة زيت ذرة
3 فصوص ثوم مفروم
3 ملاعق كبيرة دقيق
7 أكواب ماء
ملعقة صغيرة كمون
ملح
فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير
- في إناء على نار متوسطة ضعي زيت يسخن وضعي الثوم والبصل في الزيت الساخن وقلبي حتى يصبح المزيج ذهبي اللون.

- أضيفي الدقيق والكمون والملح والفلفل والماء إلى مزيج البصل وقلبي برفق حتى يصبح سميك القوام.

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وضعي الجبن والفلفل الحار على الشوربة وقلبي برفق ثم ضعيها في طاجن وضعيها الفرن حتى تسخن ويذوب الجبن وتصبح جاهزة للتقديم.

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