عصائر طبيعية لتقوية المناعة

يعتبر جهاز المناعة، هو المدافع الأول عن الجسم ضد الكثير من البكتيريا والفيروسات والجراثيم المسببة للأمراض.

تحتوي العصائر الطبيعية على الكثير من الفيتامينات التي تساعد أجسامنا على مقاومة الأمراض، لذا نقدِّم لكم أفضل العصائر لتعزيز الجهاز المناعي.

- عصائر التفاح والجزر والبرتقال

تحتوي هذه الفواكه على العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ، فيتامين ب6، فيتامين ج ، البوتاسيوم وحمض الفوليك، ويساعد هذا المزيج الجسم على حماية نفسه والمحاربة ضد العدوى.

- البرتقال والغريب فروت

يعد البرتقال والغريب فروت مهمين لفيتامين سي الذي يكافح البرد والإنفلونزا، ويعتبر من أهم مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.

كما أن نقص فيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى تأخر التئام الجروح وعدم القدرة على مكافحة الالتهابات بشكل فعال.

- عصير البنجر

يحتوي عصير البنجر على عديد العناصر الطبيعة وهي البيتا كاروتين وفيتامين ج والكبريت والكالسيوم والحديد والمنجنيز والبوتاسيوم والكولين.

لذا فإن هذا الشراب يحسن من وظائف الجهاز المناعي ووظائف الدماغ وتنظيف الدم، بالإضافة إلى أنه مشروب لطيف لصحتك.

- خليط الكيوي والفراولة والنعناع

يحتوي هذا المزيج على عديد العناصر الغذائية أبرزها الماغنيسيوم والزنك وحمض الفوليك، الفيتامينات مثل سي.

وبالتالي يساعد على زيادة عدد الخلايا بدل التالفة في الجسم، كما يؤدى الكيوي إلى تقوية جهاز المناعة ويحمي من العدوى البكتيرية والالتهابات.

-عصير الطماطم

عصير الطماطم له فائدة خاصة في فصل الشتاء، لأنه غني بالحديد المفيد في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة أمراض كثيرة مثل أمراض القلب وتنظيم حركة الأمعاء.

- الزنجبيل والكمثرى

إذا كنت تعاني احتقان الحلق عليك بالزنجبيل الدافئ، لأنه يحارب البكتيريا والفيروسات، ويعززالدورة الدموية، ويخفف الصداع، ويمكن إضافة عصير الكمثرى لتحفيز الجسم على إزالة السموم.

- الليمون والزنجبيل

ولعلاج نزلات البرد علينا تناول الليمون دافئًا بعد غلى شرائح الليمون مع شرائح الزنجبيل الطازج، الزنجبيل له القدرة على قتل الميكروبات وزيادة تدفق الدم للخلايا والأطراف وتقوية جهاز المناعة.

كما أن هذا العصير اللذيذ يقضي على صديد اللوز والتهابات الحلق ولزيادة قدرتها المضادة للأكسدة وتنقية الجسم من السموم يمكن إضافة القليل من الكركم لهذا الشراب.

- خليط السبانخ والخس

يعد هذا الخليط مصدرًا مهمًّا جدًّا للحديد، ويمكن إضافة البقدونس عليه للحصول على نسبة أعلى من فيتامين ب 6 الذي يلعب دورًا مهمًّا في انتشار الخلايا المناعية ومقاومة الالتهاب وإنتاج الأجسام المضادة التي تحارب الفيروسات والأمراض.

- مشروب التمر هندي

يفيد في التخفيف من الحموضة الزائدة من الجسم، كما يحتوي على عدد من المضادات الحيوية التي تقتل عددًا من السلالات البكتيرية.

يستخدم مشروب التمر هندي في علاج ارتفاع ضغط الدم وإزالة غازات المعدة وترطيب الحلق والتهابات الجهاز التنفسي.

- مشروب العرقسوس

يقوي جهاز المناعة ويعتبر مضادًا للفيروسات ومضادًا حيويًّا يعالج العدوى بالجهاز التنفسي والحساسية ويعالج السعال.

كما أنه يزيد المادة المخاطية التي تحمي جدار المعدة وتقلل إفراز الحامض بها أيضًا يساعد على التئام القرحة.

