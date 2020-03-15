دجاج على الطريقة التايلاندية

يشتهر المطبخ التايلاندي بأشهى المأكولات وأطيبها، نقدِّم لكِ منه طريقة تحضير الدجاج بالكاري والجزر.

تعرفي على طريقة التحضير معنا وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

500 غرام دجاج بانيه مقطع مكعبات.

بصلة متوسطة مفرية.

2 فص ثوم مهروس.

كوب حمص مسلوق.

3 ملعقة زيت زيتون.

2 كوب من شرائح الجزر.

ملح وفلفل.

ملعقة صغيرة كاري حار.

1/4 ملعقة فلفل حار.

ملعقة صغيرة بهارات.