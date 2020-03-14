الدجاج الذهبي

يمكنك تقديم الدجاج المقلي كطبق رئيسي مرة وطبق جانبي مرة أخرى، إذ إن طرق طهيها متعددة وكثيرة.

وهنا نقدم لك طريقة قلي الدجاج المسلوق وتكون النتيجة اللون الذهبي المقرمشة مثل المحلات، حسب «شملولة».

المقادير

1 كوب دقيق أبيض

4 كوب زيت نباتي للقلي

6 قطع أفخاذ دجاج

2 بيضة كبيرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل حلو

ملعقة صغيرة فلفل حار