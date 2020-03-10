كوكيز دون دحي

تقدّم الكوكيز في غالب الأحيان إلى جانب القهوة أو العصير أو الحليب، وغالباً ما يفضّلها الصغار نظراً لسهولة تناولها ولطعمها الشهي. في هذه الوصفة يمكنك

إتقان طريقة تحضير كوكيز دون دحي لأسرتك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوبان من الطحين

ملعقة صغيرة من البايكينغ صودا

كوب من الزبد

ربع ملعقة صغيرة من الملح

نصف كوب من السكر

نصف كوب من السكر البني

ملعقة صغيرة من الفانيليا

4 ملاعق كبيرة من الحليب

نصف كوب من رقائق الشوكولاته

طريقة التحضير

- في البداية، اخلطي الطحين مع بيكربونات الصودا والملح وضعيها جانباً إلى حين استعمالها.

- في وعاء متوسط الحجم، اخفقي الزبد بواسطة الخلاط الكهربائي إلى إن تصبح كريمية.

- ثم اضيفي السكر والسكر البني وتابعي الخفق على سرعة عالية إلى أن تتجانس المكونات.

- ضعي بعدها الحليب والفانيليا واستمري في الخفق إلى أن تحصلي على مزيج متماسك.

- من ثم اضيفي خليط الطحين وبيكربونات الصودا والملح وتدريجياً مع الاستمرار في التقليب يدوياً.

- بعدها ضعي رقائق الشوكولاته واعجنيها قليلاً إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة.

- اصنعي أقراصاً متساوية من الكوكيز، وضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزبد، وادخليها إلى الفرن حتى تنضج.

