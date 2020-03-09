دجاج بالسبانخ

تعرفي معنا على طريقة تحضير رولات الدجاج بالسبانخ والتي تعتبر من الأطباق الشهية واللذيذة تعلمي الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

5 قطع من صدور الدجاج

باقتان من السبانخ المفرومتان

نصف كوب من الجبنة الكريمية

كوب من جبنة الموزاريلا

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

4 فصوص من الثوم المفرومة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير

- تبّلي صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود واتركيها حتى تتشربها تماماً.

- اخلطي الجبنة الكريمية مع الموزاريلا الثوم والملح والفلفل الأسود في وعاء متوسط الحجم.

- وزّعي صدور الدجاج على مكان مسطح، وادهنيها بطبقة من خليط الجبنة.

- ضعي فوقها طبقة من السبانخ المفرومة، ثم لفّيها على شكل رولات وثبّتيها بعيدان خشبية صغيرة لمنع تفلّتها.

- بعدها ضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت وغلفيها بالألمنيوم، وادخليها إلى الفرن على حرارة متوسطة.

- بعد نصف ساعة تقريباً، أزيلي أوراق الألمنيوم، ثم اعيديها إلى الفرن واتركيها حتى تنضج، قبل تقديمها ساخنة على المائدة.

