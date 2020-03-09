دجاج بالسبانخ

تعرفي معنا على طريقة تحضير رولات الدجاج بالسبانخ والتي تعتبر من الأطباق الشهية واللذيذة تعلمي الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
5 قطع من صدور الدجاج
باقتان من السبانخ المفرومتان
نصف كوب من الجبنة الكريمية
كوب من جبنة الموزاريلا
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
4 فصوص من الثوم المفرومة
نصف ملعقة صغيرة من الملح
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
طريقة التحضير
- تبّلي صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود واتركيها حتى تتشربها تماماً.
- اخلطي الجبنة الكريمية مع الموزاريلا الثوم والملح والفلفل الأسود في وعاء متوسط الحجم.
- وزّعي صدور الدجاج على مكان مسطح، وادهنيها بطبقة من خليط الجبنة.
- ضعي فوقها طبقة من السبانخ المفرومة، ثم لفّيها على شكل رولات وثبّتيها بعيدان خشبية صغيرة لمنع تفلّتها.
- بعدها ضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت وغلفيها بالألمنيوم، وادخليها إلى الفرن على حرارة متوسطة.
- بعد نصف ساعة تقريباً، أزيلي أوراق الألمنيوم، ثم اعيديها إلى الفرن واتركيها حتى تنضج، قبل تقديمها ساخنة على المائدة.