حساء مغذي من السمك والخضراوات

نُقدِّم إليكِ طريقة شهية وسريعة لتحضير حساء الخضار بالسمك المغذي والغني بالفيتامينات والبروتين، تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع«شملولة».
المكونات
نصف كيلو سمك فيليه مكعبات.
2 ثمرة جزر شرائح.
بصلة مفرومة.
4 فصوص ثوم مفرومة.
كوب كبير بسلة.
كوب كبير كريمة طبخ.
كوب كبير ماء.
3 أكواب كبيرة شوربة خضار.
2 ملعقة صغيرة ملح.
2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة كمون.
2 ملعقة صغيرة بهارات سمك.
زيت للقلي.
طريقة التحضير
- نحضر مكعبات السمك الفيليه ونقوم بتتبيلها برش ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود والكمون وبهارات السمك ونقلبهم معًا بشكل جيد حتى تتشرب مكعبات السمك التتبيلة.
- نحضر مقلاة ونضع بها الزيت، ونترك المقلاة على نار متوسطة حتى يسخن الزيت.
- نضيف البصل والثوم المفروم للزيت للساخن، ونقلبهما حتى يتشوحا ويصبح لونهما ذهبيًّا.
- نضيف مكعبات السمك للمقلاة ونقلبها في الزيت حتى تتشوح ويتغير لونها، ثم نرفعها من المقلاة.
- نحضر وعاءً كبيرًا، ونضع فيه مرقة الحضار والماء ونترك الوعاء على نار متوسطة حتى يسخن الماء والمرقة.
- نضيف شرائح الجزر وحبات البسلة لمرقة الخضار، ونتبل برش ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود وبهارات السمك ونقلب جيدًا حتى تختلط كل المكونات.
- نضيف مكعبات السمك ونترك الخليط حتى يغلي.
- بعد غليان الخليط ، نهدئ النار ونغطي الوعاء لمدة ربع ساعة.
- نضيف كريمة الطبخ للوعاء ونقلب حتى تختلط بالخليط ، ونترك الوعاء لمدة 10 دقائق أخرى ثم نسكب شوربة خضار بالسمك في أطباق التقديم، الآن شوربة خضار بالسمك جاهزة للتقديم.