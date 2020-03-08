حساء مغذي من السمك والخضراوات

نُقدِّم إليكِ طريقة شهية وسريعة لتحضير حساء الخضار بالسمك المغذي والغني بالفيتامينات والبروتين، تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع«شملولة».

المكونات

نصف كيلو سمك فيليه مكعبات.

2 ثمرة جزر شرائح.

بصلة مفرومة.

4 فصوص ثوم مفرومة.

كوب كبير بسلة.

كوب كبير كريمة طبخ.

كوب كبير ماء.

3 أكواب كبيرة شوربة خضار.

2 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة صغيرة بهارات سمك.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

- نحضر مكعبات السمك الفيليه ونقوم بتتبيلها برش ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود والكمون وبهارات السمك ونقلبهم معًا بشكل جيد حتى تتشرب مكعبات السمك التتبيلة.

- نحضر مقلاة ونضع بها الزيت، ونترك المقلاة على نار متوسطة حتى يسخن الزيت.

- نضيف البصل والثوم المفروم للزيت للساخن، ونقلبهما حتى يتشوحا ويصبح لونهما ذهبيًّا.

- نضيف مكعبات السمك للمقلاة ونقلبها في الزيت حتى تتشوح ويتغير لونها، ثم نرفعها من المقلاة.

- نحضر وعاءً كبيرًا، ونضع فيه مرقة الحضار والماء ونترك الوعاء على نار متوسطة حتى يسخن الماء والمرقة.

- نضيف شرائح الجزر وحبات البسلة لمرقة الخضار، ونتبل برش ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود وبهارات السمك ونقلب جيدًا حتى تختلط كل المكونات.

- نضيف مكعبات السمك ونترك الخليط حتى يغلي.

- بعد غليان الخليط ، نهدئ النار ونغطي الوعاء لمدة ربع ساعة.

- نضيف كريمة الطبخ للوعاء ونقلب حتى تختلط بالخليط ، ونترك الوعاء لمدة 10 دقائق أخرى ثم نسكب شوربة خضار بالسمك في أطباق التقديم، الآن شوربة خضار بالسمك جاهزة للتقديم.

