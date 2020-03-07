كباب الدجاج في الفرن

تعرفي معنا على طريقة تحضير كباب الدجاج في الفرن، حسب «سيدتي».

المكونات

كيلو ونصف منزوع الجلد والعظام من صدور الدجاج

ثلاث أرباع كوب معدنوس

2 ثمرة بصل مفروم

4 فصوص ثوم

نصف كوب كزبرة خضراء

ملح ملعقة صغيرة

فلفل أسود نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

- اخلطي الدجاج والمعدنوس والبصل والثوم والكزبرة والملح والفلفل في الخلاط الكهربائي.

- أوقفي الخلاط عند تماسك المكونات وحصولك على خليط كباب الدجاج.

- شكّلي الخليط على شكل مستطيل حول أسياخ شوي.

أزيلي أسياخ الشوي من الكباب.

- ادهني صينية فرن بالقليل من الزيت ثمّ صفي كباب الدجاج داخلها.

- أدخلي الصينية إلى الفرن حتّى ينضج الكباب جيّداً وتصبح جاهزة للتقديم.

