كباب الدجاج في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 12:11 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير كباب الدجاج في الفرن، حسب «سيدتي».

المكونات
كيلو ونصف منزوع الجلد والعظام من صدور الدجاج
ثلاث أرباع كوب معدنوس
2 ثمرة بصل مفروم
4 فصوص ثوم
نصف كوب كزبرة خضراء
ملح ملعقة صغيرة
فلفل أسود نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
- اخلطي الدجاج والمعدنوس والبصل والثوم والكزبرة والملح والفلفل في الخلاط الكهربائي.
- أوقفي الخلاط عند تماسك المكونات وحصولك على خليط كباب الدجاج.
- شكّلي الخليط على شكل مستطيل حول أسياخ شوي.
أزيلي أسياخ الشوي من الكباب.
- ادهني صينية فرن بالقليل من الزيت ثمّ صفي كباب الدجاج داخلها.
- أدخلي الصينية إلى الفرن حتّى ينضج الكباب جيّداً وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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