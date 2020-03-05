طريقة تتبيل الدجاج بالطماطم

(أرشيفية: الإنترنت)

لتوابل هي من تضيف للدجاج المشوي نكهة خاصة وطعما لذيذا مميزا، مع إضافة الخضراوات والمنكّهات وصولا إلى أطيب شكل وطعم، ونقدم لك طريقة تتبيل الدجاج بالطماطم، وفق «موضوع».

المكونات

علبة صغيرة من اللبن الزبادي قليل الدسم.

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

فصان من الثوم.

نصف بصلة صغيرة.

القليل من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الخل، أو عصير نصف ليمونة.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

طريقة التحضير

تُخلط جميع المكوّنات السابقة مع بعضها البعض في الخلّاط الكهربائي، ثم يُتبّل بها قطع الدجاج لمدة ست ساعات.