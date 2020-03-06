مسخن فلسطيني

نقدم إليكِ طريقة تحضير المسخن من المطبخ الفلسطيني والمسخن أو المحمّر هو طبق فلسطيني من الدجاج المشوي المطبوخ مع البصل والسمّاق والفلفل الإفرنجي والزعفران مع حبوب الصنوبر مقدمة مع الخبز تعرفي على مكوناته وطريقة تحضيرة معنا وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

1/2 دجاجة مسلوقة

4 حبات بصل كبيرة مقشرة ومقطعة شرائح طولية رفيعة

4 ملاعق كبيرة سماق

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

خبز مرقوق

ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة دبس رمان

كوب جوز

كوب زيت زيتون