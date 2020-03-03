حضري الكيك الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 11:22 صباحا

تعرفي معنا على طريقة عمل الكيكة الأحمر المخملي، كوصفة مناسبة ومميزة لضيوفك وأحبائك، حسب «شملولة».

المقادير
عبوة خليط الكيك الأحمر المخملى
1/4 كوب ماء
2 ملعقة كبيرة زيت
1 بيضة

للحشو:
1/2 كوب شوكولاته بيضاء
1/4 كوب كريمة طهي
60 غرام جبن كريمي
ملعقة كبيرة سكر

للتزيين:
60 غرام جبن كريمي
1/4 كوب سكر بودرة
1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
1/2 ملعقة كبيرة حليب

خطوات التحضير
في وعاء مناسب ضعي الكريمة على نار هادئة ثم أضيفي الشوكولاتة وقلبي حتى تذوب الشوكولاته ثم أضيفي الجبن وقلبي.
ارفعي الخليط من على النار وأضيفي السكر وقلبي ثم احفظيها في الثلاجة لمدة ساعة مع التقليب كل فترة.
في وعاء كبير اخلطي مزيج الكيكة والماء والزيت والبيض ووزعي الخليط في 4 صواني دائرية صغيرة.
إخرجي مزيج الشوكولاته من الثلاجة و ضعي ملعقة كبيرة في منتصف كل صينية.
اخبزي الكيك لمدة 15 دقيقة على حرارة متوسطة ثم برديها قبل إخراجها من الصواني.
لتحضير خليط التزيين اخفقي المكونات جيداً ثم وزعي على وجه الكيك.

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