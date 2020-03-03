حضري الكيك الأحمر

تعرفي معنا على طريقة عمل الكيكة الأحمر المخملي، كوصفة مناسبة ومميزة لضيوفك وأحبائك، حسب «شملولة».

المقادير

عبوة خليط الكيك الأحمر المخملى

1/4 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة زيت

1 بيضة

للحشو:

1/2 كوب شوكولاته بيضاء

1/4 كوب كريمة طهي

60 غرام جبن كريمي

ملعقة كبيرة سكر

للتزيين:

60 غرام جبن كريمي

1/4 كوب سكر بودرة

1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1/2 ملعقة كبيرة حليب