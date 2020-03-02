حل سحري لمنع تعجن الأرز والمعكرونة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 04:18 مساء

تعجن الأرز والمعكرونة من المشاكل التي تؤرق ربة المنزل، لكن هناك حلولا بسيطة يمكن اللجوء إليها لتجنب ذلك.

وهنا بخطوة واحدة فقط تخلصي من تعجين الأرز والمعكرونة، حسب «شملولة».

الأرز المعجن
إذا لاحظتِ زيادة في كمية الماء أو السمن المضاف للأرز، ووجدتِ في نصف الطبخة أنّه على وشك أن يصبح معجنًا، اكشفي غطاء الآنية واتكيه على نار هادئة لينضج دون تغطيه، ستجدين أن بخار الماء تصاعد للخارج، والأرز نضج بشكل طبيعي.

ويمكنكِ أيضًا وضع قطعة بطاطس صغيرة، حيث تمتص البطاطس الماء الزائد في الطبخة.

المعكرونة المعجنة
الحل الوحيد لإنقاذ المعكرونة المعجنة جدًا، هو تحويلها لأكلة أخرى، مثل: المكرونة بالبشاميل أو المكرونة بالخضروات والصوص في الفرن.

أما إذا كانت على وشك أن تصبح معجنة، صفيها من الماء المغلي، وضعيها تحت الماء البارد، وصفيها مررة أخرى، وعندما تجف ضعي عليها ملعقة كبيرة من زيت الذرة وقلبيها برفق.

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