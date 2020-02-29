صدور الدجاج بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 فبراير 2020, 01:44 مساء

صدور الدجاج من الأطباق المنتشرة في مطابخ كل الدول، وتحضر بطرق مختلفة ومتنوعة، حيث يمكن أن تكون مشوية أو مقلية أو في الفرن أو مع أنواع مختلفة من الصوصات الشهية اليوم نقدمها إليك بالصوص الأبيض (الكريمة)، تعرفي إلى الطريقة معنا وطبقيها بنفسك، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
6 شرائح دجاج فيليه
2 كوب كريمة طبخ
كوب مشروم طازج شرائح
حبة بصل مفروم
ملعقة كبيرة مستردة
ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة زيت
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقة صغيرة بودرة بصل
2 ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
بقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير
- في مقلاة واسعة وعلى نار متوسطة، نضع الزيت والزبدة حتى يسخن «يقدح».
- نضع شرائح الدجاج في المقلاة، ونقلبها على الجانبين حتى تكتسب لونا ذهبيا فاتحا، ثم نرفعها جانبا وفي نفس المقلاة، نضع البصل والثوم، ونقلبهما حتى يذبل البصل ويلين.
- نضيف المشروم، ونقلبه لمدة خمس دقائق حتى يتشوح ونذيب المستردة في كريمة الطبخ، ونضيفها للمقلاة، ونقلب جيداً.
- نعيد شرائح الدجاج في المقلاة، ونتبلها بالملح والفلفل الأسود، ونقلب جيداً ثم نغطي المقلاة، ونتركها لمدة 15 - 20 دقيقة حتى تنضج.
- نضع صدور الدجاج في الطبق، ونصب فوقها الصوص، ونُزينها بالبقدونس وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بركان الغضب»: استهداف مطار معيتيقة وأحياء في طرابلس بأكثر من 60 صاروخا
ليبيا
المصير المجهول ما زال يطارد الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
أميركا تدعو النظام السوري وروسيا إلى وقف الهجوم في إدلب بعد مقتل 33 جنديا تركيا
عربى
العريبي يحمل «مركزي البيضاء» مسؤولية تأخر صرف المرتبات
ليبيا
لأول مرة في تاريخ السعودية.. إطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم
رياضة عالمية
ضو المنصوري لـ«بوابة الوسط»: حوار جنيف ولد ميتا عن قصد من غسان سلامة
ليبيا
«كورونا» القاتل يهدد حلم إقامة أولمبياد طوكيو ويورو 2020
رياضة عالمية
بوتين يكشف أنه رفض استخدام «دوبلير» ليحل مكانه عند الحاجة
دولى
الحكومة الموقتة تصدر تعليمات عاجلة بشراء 6 ملايين كمامة لمواجهة كورونا
ليبيا
رعب في إيران بعد وفاة مسؤولين جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد
دولى
في العدد 223 من جريدة «الوسط»: «جنيف» بمن حضر.. وأزمة مجهولي النسب
ليبيا
تعليق العمرة وغسل المسجد الحرام أربع مرات يوميا ضمن إجراءات سعودية في مواجهة ...
عربى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تخضير المدن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب