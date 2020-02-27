شوربة العدس بالطماطم والجزر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 10:33 صباحا
شوربة العدس بالطماطم والجزر (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك طريقة تحضير شوربة العدس البني بالطماطم والجزر، المناسبة في فصل الشتاء. 

المكونات
- الماء: 4 أكواب ونصف 
- الجزر: 3 حبات (مقشر ومقطع دوائر) 
- البصل: 1 حبة (مفروم) 
- عدس بنّي: ثلثان الكوب (مغسول ومصفى) 
- طماطم: علبة (مهروسة) 
- بقدونس: 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم) 
- ملح: نصف ملعقة صغيرة 
- بودرة الثوم: نصف ملعقة صغيرة 
- أعشاب مجففة: نصف ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة 

طريقة التحضير
1- ضعي الماء في قدر على نار متوسطة، وأضيفي البصل والجزر والعدس واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي الحرارة، وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى تنضج الخضار والعدس.

2- أضيفي الملح والفلفل الأسود والثوم المجفف والأعشاب المجففة والطماطم المهروسة، واخلطي المزيج حتى يغلي مرة أخرى، ثم خففي النار واتركي القدر دون غطاء على النار لمدة 10 دقائق إضافية حتى تتمازج النكهات.

3- اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة إلى جانب الخبز المحمص.
 

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