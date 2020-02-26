فشار بالكراميل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 12:45 مساء

الفشار من المسليات التي يقبل عليها الصغار والكبار؛ حيث يُعتبر طبقاً رائعاً في أوقات السهرات والتجمّعات العائلية، نقدم إليك اليوم طريقة تحضيره بنكهة الكراميل لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوب من حبوب الذرة
2 كوب
سكر بني
2 ملعقة كبيرة عسل
ربع كوب زبدة لينة
4 ملاعق كبيرة زيت
ملعقة صغيرة فانيليا
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح

طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 150 مئوية، وتدهن الصينية بالزيت ويوضع الزيت على نار متوسطة حتى يسخن.
- يوضع الذرة في الزيت، ويغطى، ويترك حتى ينضج.
- يوضع السكر في وعاء آخر على نار هادئة، ويضاف إليه العسل والزبدة، ويقلب جيداً حتى يتكرمل ويصبح لونه بنيا فاتحا.
- تضاف الفانيليا والبيكينج باودر، وتخلط جميع المكونات ويصب فوق الفشار، وتقلب جيداً حتى يغطى الفشار بالكراميل.
- يوضع الفشار في الصينية، ويدخل الفرن لمدة عشر دقائق يخرج من الفرن، ويترك ليهدأ قليلاً ويصبح جاهزا للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية
ليبيا
إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد
دولى
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: الليبيون قد يركبون قوارب الهجرة هربا من الحرب
ليبيا
رئيس وفد «الوفاق» في لجنة «5+5»: ركزنا على العودة إلى ما قبل أبريل 2019
ليبيا
إردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا
ليبيا
فيروس «كورونا» يزحف إلى 6 دول عربية ويلغي احتفالات اليوم الوطني في الكويت
عربى
باشاغا: الدولة المدنية لن تقوم بوجود «التطرف والدكتاتورية وأدعياء الثورية ...
ليبيا
مقرر مجلس النواب تكشف سبب تعليق المشاركة في الحوار السياسي بجنيف
ليبيا
«الصحة العالمية» تدعو العالم إلى الاستعداد لـ«وباء عالمي محتمل» جراء كورونا ...
دولى
«موناليزا المكعبات» مقابل 480 ألف يورو
ثقافة وفن
مكافحة الأمراض: ليبيا في أقل مراتب الخطورة الخاصة بفيروس «كورونا»
ليبيا
تسجيل 152 حالة وفاة بـ«كورونا» في الصين وكوريا خلال يوم
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد الامتناع عن تناول الطعام ليلا