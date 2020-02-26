فشار بالكراميل

الفشار من المسليات التي يقبل عليها الصغار والكبار؛ حيث يُعتبر طبقاً رائعاً في أوقات السهرات والتجمّعات العائلية، نقدم إليك اليوم طريقة تحضيره بنكهة الكراميل لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب من حبوب الذرة

2 كوب

سكر بني

2 ملعقة كبيرة عسل

ربع كوب زبدة لينة

4 ملاعق كبيرة زيت

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

طريقة التحضير

- يسخن الفرن على درجة حرارة 150 مئوية، وتدهن الصينية بالزيت ويوضع الزيت على نار متوسطة حتى يسخن.

- يوضع الذرة في الزيت، ويغطى، ويترك حتى ينضج.

- يوضع السكر في وعاء آخر على نار هادئة، ويضاف إليه العسل والزبدة، ويقلب جيداً حتى يتكرمل ويصبح لونه بنيا فاتحا.

- تضاف الفانيليا والبيكينج باودر، وتخلط جميع المكونات ويصب فوق الفشار، وتقلب جيداً حتى يغطى الفشار بالكراميل.

- يوضع الفشار في الصينية، ويدخل الفرن لمدة عشر دقائق يخرج من الفرن، ويترك ليهدأ قليلاً ويصبح جاهزا للتقديم.

