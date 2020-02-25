محشي الفلفل المفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 02:13 مساء

نقدم إليكِ طريقة تحضير الفلفل المحشي مفروم على الطريقة الليبية لتقدميه في منزلك وتستمتعي بمذاقه الشهي مع أسرتك وفقا لصفحة «فتافيت ليبية» في «فيسبوك».

المكونات
6 حبات فلفل أخضر
450 غرامًا لحم مفروم طازج
نصف بصلة كبيرة مقطعة قطعًا صغيرة أو مبشورة
ملعقة ملح وبهارات
نصف ملعقة ثوم بودرة
كوب أرز مسلوق
كوب أو علبة طماطم صلصة

طريقة التحضير
- يقطع الفلفل ثم ينزع البذر ونضع اللحم والبصل على النار مع التقليب ونضع الطماطم والثوم والملح والبهارات ونبقيه لمدة خمس دقائق ويوضع الأرز على النار ليغلي ثم نضيف الأرز ونخلطها جيدًا نحشو الفلفل ونضعه في قدر به ماء حار ويترك ليغلي لمدة 5 دقائق.
- نضيف الصوص على اللحم نأخذ الفويل ونغطي الصينية وتدخل الفرن يترك في الفرن لمدة 30 إلى 45 دقيقة قبل إخراجه بقليل يرش الوجه بالجبن الموز ريلا إذا كنتِ ترغبين في ذلك ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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