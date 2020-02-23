ماذا لو لم تجدي البيكنغ باودر؟

بدائل البيكنغ باودر في تحضير المعجنات (أرشيفية:انترنت)

تعتمد المعجنات، خاصة الكيك والمعجنات الهشة والخفيفة، على البيكنغ باودر ليمنحها ذلك القوام المميز، لكن ماذا لو لم تجدي البيكنغ باودر؟، هنا نُقدِّم لكِ المكونات التي تستطيعين بها استبدال البيكنغ باودر، إذا لم يتوفر، وذلك من خلال مطبخكِ، حسب «شملولة».

اللبن الخاثر

يتميز اللبن الخاثر بمذاقه الحامض، حيث يحتوي على مادة خمرية ومذاقه يشبه طعم الزبادي، وطريقة استبداله بالبيكنغ باودر هو إضافة ½ كوب منه على ¼ ملعقة صغيرة من البيكنغ صودا للعجين.

الزبادي

نظرًا لأن الزبادي طعمه يكون حامضًا، فسوف يعطيكِ نفس نتيجة البيكنغ باودر أو اللبن الخاثر، فقط أضيفي ½ كوب منه مع ¼ ملعقة من البيكنغ صودا وضعيهما على العجين وسوف تلاحظين الكيك الهاش.

العسل الأسود

العسل الأسود يساعد العجينة على أن تصبح هاشة وخفيفة ومذاقها رائعًا لأنه يحتوي أيضًا على مواد حمضية تساعد على انتفاخ الكيك، فقد أضيفي للعجينة ¼ كوب من العسل الأسود مع ¼ ملعقة صغيرة من البيكنغ صودا.

اللبن الرائب

اللبن الرائب أو اللبن الحامض جيد جدًّا في تخمير البكتيريا الموجودة بالحليب، فقط أضيفي ½ كوب منه مع ¼ ملعقة صغيرة من البيكنغ صودا على العجينة.

الخل

الخل يدخل في صناعة الحلوى وجيد جدًّا كبديل للبيكنغ باودر، فقط ضعي منه ½ كوب على ¼ ملعقة صغير من البيكنغ صودا، وستدهشين أن العجينة هاشة وخفيفة.

عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على نسبة عالية من الأحماض فهو أكثر فعالية في تحضير المعجنات وتخميرها والحصول على قوام هاش، فقط ضعي ½ ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ¼ ملعقة صغيرة من البيكنغ صودا على العجين وانتظري نتيجة مبهرة.

بياض البيض

قومي بفصضل البيضة من البيضاء والصفار، واخفقي البياض جيدا حتى تظهر الفقاعات الهوائية، ولأن الزلال المخفوق يكون غنيًّا بالهواء فسوف يساعدك للحصول على عجينة هشة.