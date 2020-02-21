فيجتار منزلي في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 فبراير 2020, 01:46 مساء

تعرفي معنا على طريقة عمل خلطة الفيجيتار فى المنزل وابتعدي عن الفيجيتار المعلب والجاهز لتجنب أي مواد حافظة وحافظي على صحتك وصحة أولادك تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
رغيف فينو 4 قطع
5 قطع بقسماط
3 ملعقة دقيق
3 ملعقة دقيق ذرة اصفر
2 ملعقة كبيرة سودانى مطحون
2 ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة ثوم باودر
ملعقة صغيرة بصل باودر
2 ملعقة كبيرة كركم
ملعقة كبيرة نشا
باكيت باكينج باودر

طريقة التحضير
- نقوم بتقطيع شرائح العيش الفينو، ثم نقوم بتحميصه فى الفرن.
- نخرج الفينو من الفرن ونتركه ليبرد، ثم نطحنه فى الكبة جيدا حتى يصبح باودرنقوم بوضع المكونات الجافة على الفينو الباودر ثم نخلطها جيدًا ويصبح جاهزا للاستخدام.
 

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