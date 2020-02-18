بالفيديو: طاجين البطاطا مع الدجاج في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 11:04 صباحا

تعرفي معنا بالفيديو على طريقة تحضير طاجين البطاطا في الفرن لتعديه في مطبخك وتمتعي بمذاقه الشهي وفقا لقناة salma najm _ ma3 salma على موقع «يوتيوب».

المكونات
3 حبات بطاطا
صلصة طماطم
بصل
طماطم
محل
جوزة الطيب
7 بهارات
فلفل
ثوم
بصل أخضر

 

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