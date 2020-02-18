بالفيديو: طاجين البطاطا مع الدجاج في الفرن

تعرفي معنا بالفيديو على طريقة تحضير طاجين البطاطا في الفرن لتعديه في مطبخك وتمتعي بمذاقه الشهي وفقا لقناة salma najm _ ma3 salma على موقع «يوتيوب».

المكونات

3 حبات بطاطا

صلصة طماطم

بصل

طماطم

محل

جوزة الطيب

7 بهارات

فلفل

ثوم

بصل أخضر