بالفيديو: طاجين البطاطا مع الدجاج في الفرن

تعرفي معنا بالفيديو على طريقة تحضير طاجين البطاطا في الفرن لتعديه في مطبخك وتمتعي بمذاقه الشهي وفقا لقناة salma najm _ ma3 salma على موقع «يوتيوب».
المكونات 3 حبات بطاطا صلصة طماطم بصل طماطم محل جوزة الطيب 7 بهارات فلفل ثوم بصل أخضر
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