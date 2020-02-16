فتة عدس

العدس من الوجبات التي يكثر تحضيرها خلال فصل الشتاء، لذلك نقدم إليك طريقة تحضير فتة العدس الشهية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

4 حبات بطاطا

2 حبة طماطم

2 حبة بصل

2 حبة جزر

2 لتر ماء

كوب و1/2 عدس

ملح

¼ كريمة طبخ

فلفل أسمر

كمون

شطة

شعيرية

طريقة التحضير

- يوضع العدس والخضراوات في وعاء على النار.

- يضاف المرق ثم يغلى على نار متوسطة إلى أن تنضج المكونات مع بعض.

- تطحن الشوربة بمطحنة كهربائية ثم تعاد على النار وفي مقلاة على النار يسخن القليل من الزيت، ثم تضاف الشعيرية حتى الاحمرار.

- تضاف الشعيرية إلى وعاء العدس ويقلب الكل جيدا ويضاف الخبز المحمص، وتصبح جاهزة للتقديم.

