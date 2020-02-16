العدس من الوجبات التي يكثر تحضيرها خلال فصل الشتاء، لذلك نقدم إليك طريقة تحضير فتة العدس الشهية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
4 حبات بطاطا
2 حبة طماطم
2 حبة بصل
2 حبة جزر
2 لتر ماء
كوب و1/2 عدس
ملح
¼ كريمة طبخ
فلفل أسمر
كمون
شطة
شعيرية
طريقة التحضير
- يوضع العدس والخضراوات في وعاء على النار.
- يضاف المرق ثم يغلى على نار متوسطة إلى أن تنضج المكونات مع بعض.
- تطحن الشوربة بمطحنة كهربائية ثم تعاد على النار وفي مقلاة على النار يسخن القليل من الزيت، ثم تضاف الشعيرية حتى الاحمرار.
- تضاف الشعيرية إلى وعاء العدس ويقلب الكل جيدا ويضاف الخبز المحمص، وتصبح جاهزة للتقديم.