دحي بالسوسيس والشيدر

نقدم إليك طريقة تحضير وجبة خفيفة ومتكاملة العناصر الغذائية تستطيعين تقديمها على الإفطار، وهي الدحي بالسوسيس والجبن الشيدر، تعلميها معنا وفقًا لموقع «أطيب طبخة».
المكونات
5 حبات دحي «بيضات»
شريحة سوسيس مقطعة
جبن شيدر مبشور
ملح
فلفل أسود مطحون
ملعقتان كبيرتان زبد
طريقة التحضير
- اخفقي البيض والملح والفلفل الأسود المطحون جيدًا.
- سخني الزبد في مقلاة على نار متوسطة ثم ضعي البيض المخفوق واتركيه حتى ينضج ثم اقلبيه على الوجه الآخر.
- ضعي قطع السوسيس على الأومليت ثم قومي بثني طرف الأومليت على الآخر ويصبح جاهزا للتقديم على مائدتك.