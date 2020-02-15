دحي بالسوسيس والشيدر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 11:03 صباحا

نقدم إليك طريقة تحضير وجبة خفيفة ومتكاملة العناصر الغذائية تستطيعين تقديمها على الإفطار، وهي الدحي بالسوسيس والجبن الشيدر، تعلميها معنا وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
5 حبات دحي «بيضات»
شريحة سوسيس مقطعة
جبن شيدر مبشور
ملح
فلفل أسود مطحون
ملعقتان كبيرتان زبد

طريقة التحضير
- اخفقي البيض والملح والفلفل الأسود المطحون جيدًا.
- سخني الزبد في مقلاة على نار متوسطة ثم ضعي البيض المخفوق واتركيه حتى ينضج ثم اقلبيه على الوجه الآخر.
- ضعي قطع السوسيس على الأومليت ثم قومي بثني طرف الأومليت على الآخر ويصبح جاهزا للتقديم على مائدتك.
 

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