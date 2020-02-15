دحي بالسوسيس والشيدر

نقدم إليك طريقة تحضير وجبة خفيفة ومتكاملة العناصر الغذائية تستطيعين تقديمها على الإفطار، وهي الدحي بالسوسيس والجبن الشيدر، تعلميها معنا وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

5 حبات دحي «بيضات»

شريحة سوسيس مقطعة

جبن شيدر مبشور

ملح

فلفل أسود مطحون

ملعقتان كبيرتان زبد

طريقة التحضير

- اخفقي البيض والملح والفلفل الأسود المطحون جيدًا.

- سخني الزبد في مقلاة على نار متوسطة ثم ضعي البيض المخفوق واتركيه حتى ينضج ثم اقلبيه على الوجه الآخر.

- ضعي قطع السوسيس على الأومليت ثم قومي بثني طرف الأومليت على الآخر ويصبح جاهزا للتقديم على مائدتك.

