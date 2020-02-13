طماطم محشية بالأرز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 10:55 صباحا
طماطم محشية بالأرز (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الطماطم المحشية بالأرز، مناسبة كطبق رئيسي.

المكونات
- الأرز: كوب (أبيض) 
- طماطم: 6 حبات (ناضجة) 
- زيت الزيتون: 4 ملاعق كبيرة 
- فلفل أسود: ملعقة صغيرة 
- ملح: نصف ملعقة صغيرة 
- الثوم: 3 فصوص (مهروس) 
- بقدونس: 3 ملاعق كبيرة (مفروم) 
- جبن البارميزان: نصف كوب (مبشور) 

طريقة التحضير

1- اطهي الأرز حتى ينضج ثم صفيه وضعيه جانباً، سخني الفرن على درجة حرارة 350 مئوية.

2- قطعي حبات الطماطم قليلاً من الأعلى واحتفظي بها جانباً ثم تخلصي من البذور واللب واعصريهما في وعاء صغير.

3- ادهني صينية فرن بالزيت ورتبي الطماطم فيها، اخلطي الأرز مع عصير الطماطم وأضيفي الثوم والبقدونس وجبن البارميزان و2 ملعقة كبيرة زيت زيتون وملح.

4- قومي بوضع حشوة الأرز داخل الطماطم وما تبقى وزعيه في الصينية ورشي عصير الطماطم عليه، ثم غطي الحشوة بالشرائح التي قطعناها من الأعلى.

5- ضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى النضوج.

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