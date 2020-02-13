طماطم محشية بالأرز

طماطم محشية بالأرز (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الطماطم المحشية بالأرز، مناسبة كطبق رئيسي.

المكونات

- الأرز: كوب (أبيض)

- طماطم: 6 حبات (ناضجة)

- زيت الزيتون: 4 ملاعق كبيرة

- فلفل أسود: ملعقة صغيرة

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- الثوم: 3 فصوص (مهروس)

- بقدونس: 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

- جبن البارميزان: نصف كوب (مبشور)

طريقة التحضير

1- اطهي الأرز حتى ينضج ثم صفيه وضعيه جانباً، سخني الفرن على درجة حرارة 350 مئوية.

2- قطعي حبات الطماطم قليلاً من الأعلى واحتفظي بها جانباً ثم تخلصي من البذور واللب واعصريهما في وعاء صغير.

3- ادهني صينية فرن بالزيت ورتبي الطماطم فيها، اخلطي الأرز مع عصير الطماطم وأضيفي الثوم والبقدونس وجبن البارميزان و2 ملعقة كبيرة زيت زيتون وملح.

4- قومي بوضع حشوة الأرز داخل الطماطم وما تبقى وزعيه في الصينية ورشي عصير الطماطم عليه، ثم غطي الحشوة بالشرائح التي قطعناها من الأعلى.

5- ضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى النضوج.