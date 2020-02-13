طماطم محشية بالأرز

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الطماطم المحشية بالأرز، مناسبة كطبق رئيسي.
المكونات
- الأرز: كوب (أبيض)
- طماطم: 6 حبات (ناضجة)
- زيت الزيتون: 4 ملاعق كبيرة
- فلفل أسود: ملعقة صغيرة
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- الثوم: 3 فصوص (مهروس)
- بقدونس: 3 ملاعق كبيرة (مفروم)
- جبن البارميزان: نصف كوب (مبشور)
طريقة التحضير
1- اطهي الأرز حتى ينضج ثم صفيه وضعيه جانباً، سخني الفرن على درجة حرارة 350 مئوية.
2- قطعي حبات الطماطم قليلاً من الأعلى واحتفظي بها جانباً ثم تخلصي من البذور واللب واعصريهما في وعاء صغير.
3- ادهني صينية فرن بالزيت ورتبي الطماطم فيها، اخلطي الأرز مع عصير الطماطم وأضيفي الثوم والبقدونس وجبن البارميزان و2 ملعقة كبيرة زيت زيتون وملح.
4- قومي بوضع حشوة الأرز داخل الطماطم وما تبقى وزعيه في الصينية ورشي عصير الطماطم عليه، ثم غطي الحشوة بالشرائح التي قطعناها من الأعلى.
5- ضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى النضوج.