ضأن بطبقة دقة

إليك عزيزتي سلطة القرنبيط بالخضار لمحبي القرنبيط، قدمي منه ألذ الأطباق الجانبية الشهية واللذيذة مع تشكيلة من الضأن بطبقة الدقة وحوليه لطبق رئيسي ومفيد للصحة، حسب «شملولة».

المقادير

4 شرائح لحم ضأن مخلي

600 غرام قرنبيط مقطع زهيرات

1/2 كوب ورق كزبرة

1/2 كوب بذور قرع محمصة

1 ثمرة جزر متوسطة مقطعة عصا في حجم أعواد الثقاب

1 ثمرة فلفل رومي أحمر متوسطة مقطعة شرائح رقيقة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة دقُة حارة

زيت زيتون

خطوات التحضير

1- يدهن اللحم بالزيت ويقلب في الدقة في طبق ضحل ليغطى ثم تسخن الشواية على نار عالية ويشوي عليه اللحم لمدة 4 دقائق لكل جانب أو حتى ينضج حسب الرغبة ثم ينقل لطبق ويغطي بفويل ويوضع جانباً لمدة 5 دقائق للراحة.

2- في هذه الأثناء يشوي القرنبيط على الشواية ويقلب من آن لآخر لمدة 10 دقائق أو حتى يلين ويحمر.

3- يقلب القرنبيط والجزر والفلفل والكزبرة والبذور وعصير الليمون في طبق كبير ويتبل جيداً بالملح والفلفل وتقسم السلطة واللحم بين أطباق التقديم.. وصحتين.