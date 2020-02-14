ضأن بطبقة دقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 فبراير 2020, 09:16 صباحا

إليك عزيزتي سلطة القرنبيط بالخضار لمحبي القرنبيط، قدمي منه ألذ الأطباق الجانبية الشهية واللذيذة مع تشكيلة من الضأن بطبقة الدقة وحوليه لطبق رئيسي ومفيد للصحة، حسب «شملولة».

المقادير
4 شرائح لحم ضأن مخلي
600 غرام قرنبيط مقطع زهيرات
1/2 كوب ورق كزبرة
1/2 كوب بذور قرع محمصة
1 ثمرة جزر متوسطة مقطعة عصا في حجم أعواد الثقاب
1 ثمرة فلفل رومي أحمر متوسطة مقطعة شرائح رقيقة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة دقُة حارة
زيت زيتون

خطوات التحضير
1- يدهن اللحم بالزيت ويقلب في الدقة في طبق ضحل ليغطى ثم تسخن الشواية على نار عالية ويشوي عليه اللحم لمدة 4 دقائق لكل جانب أو حتى ينضج حسب الرغبة ثم ينقل لطبق ويغطي بفويل ويوضع جانباً لمدة 5 دقائق للراحة.
2- في هذه الأثناء يشوي القرنبيط على الشواية ويقلب من آن لآخر لمدة 10 دقائق أو حتى يلين ويحمر.
3- يقلب القرنبيط والجزر والفلفل والكزبرة والبذور وعصير الليمون في طبق كبير ويتبل جيداً بالملح والفلفل وتقسم السلطة واللحم بين أطباق التقديم.. وصحتين.

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