سمك فيليه مع الحمص

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 10:37 صباحا

إذ كنت من عشاق المأكولات البحرية، إليك وصفة وصفة سمك فيليه مع الحمص وسلطة التبولة بطريقة سهلة وطعم لا يقاوم، حسب «أطيب أكلة».

المكونات
400 غ سمك فيليه
1 ملعقة كبيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة رمان
1 ملعقة صغيرة مسحوق الكمون
1 ملعقة كبيرة سلطة تبولة جاهزة
1 ملعقة كبيرة حمص جاهز

طريقة التحضير:
تُقطع شرائح فيليه السمك بلطف باستخدام السكينة كما هو موضح في الفيديو.
يُسخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة غير لاصقة، ثم توضع شرائح السمك في المقلاة على جانب الجلد لأسفل.
يرش الملح والفلفل والكمون على شرائح فيليه السمك.
تقلب شرائح السمك على الجانب الآخر بلطف بعد دقيقتين.
يرش القليل من الملح والفلفل والكمون مرة أخرى.
تطهى لمدة دقيقة أو حتى يصبح لون شرائح السمك ذهبيا ومقرمشة.
ترفع من المقلاة، وتُقدم ساخنة مع الحمص وسلطة التبولة الجاهزة.
تزين بالرمان والمعدنوس.. وصحتين.

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