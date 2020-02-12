سمك فيليه مع الحمص

إذ كنت من عشاق المأكولات البحرية، إليك وصفة وصفة سمك فيليه مع الحمص وسلطة التبولة بطريقة سهلة وطعم لا يقاوم، حسب «أطيب أكلة».

المكونات

400 غ سمك فيليه

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة رمان

1 ملعقة صغيرة مسحوق الكمون

1 ملعقة كبيرة سلطة تبولة جاهزة

1 ملعقة كبيرة حمص جاهز