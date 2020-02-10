طريقة للتخلص من زفارة الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 11:05 صباحا

يعد التخلص من زفارة ورائحة اللحوم والدجاج والأسماك أحد الأمور التي تؤرق الكثير منا، واليوم نقدم لك طريقة للتخلص من زفارة الدجاج، حسب «شملولة».

الخطوات:
1- يجب التعامل بحرص مع الدواجن فإذا اشتريتها مجمدة فحاولي قدر الإمكان أن تحتفظ بدرجة تجميدها حتى تصلين إلى المنزل ثم ضعيها في الفريزر مباشرة.
2- إذا كنت تقومين بشرائها طازجة فلابد من غسلها فور دخولك المنزل ثم وضعها في الفريزر، ولكن احذري من نقعها في الماء لمدة كبيرة لأن هذا ما يزيد من رائحتها الزفرة.
3- اغسلي الدجاج بالدقيق والخل ثم قومي بشطفها ووضعها في مصفاه ثم قومي بعصر الليمون عليها للحصول على رائحة طيبة.

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