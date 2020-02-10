طريقة للتخلص من زفارة الدجاج

يعد التخلص من زفارة ورائحة اللحوم والدجاج والأسماك أحد الأمور التي تؤرق الكثير منا، واليوم نقدم لك طريقة للتخلص من زفارة الدجاج، حسب «شملولة».

الخطوات:

1- يجب التعامل بحرص مع الدواجن فإذا اشتريتها مجمدة فحاولي قدر الإمكان أن تحتفظ بدرجة تجميدها حتى تصلين إلى المنزل ثم ضعيها في الفريزر مباشرة.

2- إذا كنت تقومين بشرائها طازجة فلابد من غسلها فور دخولك المنزل ثم وضعها في الفريزر، ولكن احذري من نقعها في الماء لمدة كبيرة لأن هذا ما يزيد من رائحتها الزفرة.

3- اغسلي الدجاج بالدقيق والخل ثم قومي بشطفها ووضعها في مصفاه ثم قومي بعصر الليمون عليها للحصول على رائحة طيبة.