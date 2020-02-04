بسكويت بالزبد

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير بسكويت شهي ولذيذ بالزبد في خطوات سهلة وسريعة لتعديه في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

كوبان من الجبن الكريمي.

نصف كوب من الزبد.

بيضتان.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

علبة من خليط الكيك الجاهز.

نصف كوب من السكر الناعم.

طريقة التحضير

- اخفقي الجبن الكريمي على سرعة عالية بواسطة الخلاط الكهربائي إلى أن تحصلي على مزيج ليِّن، ثم أضيفي البيض والفانيليا وخليط الكيك الجاهز وتابعي التقليب على سرعة متوسطة إلى أن تتجانس المكونات.

- بعدها ضعي السكر واستمري في التحريك حتى تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.

- اتركي العجينة لترتاح لبعض الوقت، ثم اصنعي منها دوائر متساوية وضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزبد.

- ادخلي الصينية الفرن على حرارة متوسطة واتركيها حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

