بسكويت بالزبد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 11:31 صباحا

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير بسكويت شهي ولذيذ بالزبد في خطوات سهلة وسريعة لتعديه في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات
كوبان من الجبن الكريمي.
نصف كوب من الزبد.
بيضتان.
ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.
علبة من خليط الكيك الجاهز.
نصف كوب من السكر الناعم.

طريقة التحضير
- اخفقي الجبن الكريمي على سرعة عالية بواسطة الخلاط الكهربائي إلى أن تحصلي على مزيج ليِّن، ثم أضيفي البيض والفانيليا وخليط الكيك الجاهز وتابعي التقليب على سرعة متوسطة إلى أن تتجانس المكونات.
- بعدها ضعي السكر واستمري في التحريك حتى تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.
- اتركي العجينة لترتاح لبعض الوقت، ثم اصنعي منها دوائر متساوية وضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزبد.
- ادخلي الصينية الفرن على حرارة متوسطة واتركيها حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرض جوائز مالية..أحياء في الصين تطارد المسافرين العائدين من ووهان
دولى
ترامب يثير موجة سخرية بعد خلطه بين ولايتين في تهنئته فريق فائز ببطولة كرة القدم
دولى
كورونا يواصل حصد الأرواح وحصيلة الوفيات تصل إلى 361 شخصا
دولى
إردوغان يعلن مقتل نحو 35 فردا من الجيش السوري ويطلب من روسيا عدم الرد
عربى
ساندرز الشيوعي» و«بايدن النعسان».. كيف يوزع ترامب الألقاب على خصومه ...
دولى
أعراض كورونا ظهرت على 20 شخصاً تمّ إجلاؤهم من الصين إلى فرنسا
دولى
الكرملين: صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن
دولى
رصد للدول والمناطق المسجل بها مصابون بفيروس «كورونا»
دولى
قيس سعيد: لنا نفس المقاربة مع الجزائر بخصوص الأزمة الليبية
ليبيا
منظمة الصحة تعلن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس «كورونا» خارج الصين
دولى
كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشاي والخضروات والفاكهة تحد من مخاطر مرض ألزهايمر