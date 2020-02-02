كرات الدجاج بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 11:13 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير كرات الدجاج الشهية بحشوة الجبن لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
3 صدور من الدجاج
كوب من القشدة
كوب من الجبنة المبشورة
نصف ملعقة صغيرة من الملح
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
3 بيضات
كوبان من البقسماط
كوب من الزيت النباتي

طريقة التحضير
- امزجي الدجاج مع القشدة والجبنة والملح والفلفل الأسود.
- اخفقي المكونات السابقة بواسطة الخلاط الكهربائي إلى أن تتجانس في ما بينها.
- في وعاء متوسط الحجم، اخفقي البيض جيداً إلى أن تتجانس.
- ضعي البقسماط في وعاء ضيق واتركيه جانبا إلى حين الاستعمال.
- اصنعي كرات متساوية الحجم من العجينة السابقة واغمسيها بالبيض ثم البقسماط.
- استمري على هذه الحال حتى نفاد الكمية، ثم اقليها على النار الهادئة إلى أن تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.
- ارفعيها عن النار وقدميها ساخنة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
ليبيون عالقون في «ووهان» الصينية يناشدون عبر «بوابة الوسط» المسؤولين الليبيين ...
ليبيا
مفاوضات سد النهضة في واشنطن تخرج بثلاثة قرارات بين مصر والسودان وإثيوبيا
عربى
كارتر: «خطة ترامب» تقوض فرص السلام وتنتهك القانون الدولي
دولى
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
حراك دبلوماسي لمنع صدام إقليمي على الأرض الليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين» يتعثر في طريق العودة إلى العملية السياسية
ليبيا
نص إحاطة غسان سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا
ليبيا
دي مايو: لن نرسل «قط» جيشا لقتال أحد طرفي النزاع الليبي
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
مندوبة أميركا: آن الأوان لكل من خرق حظر السلاح في ليبيا أن يواجه عواقب حقيقية
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكشفون علاقة التوتر بالشيب