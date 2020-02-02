كرات الدجاج بالجبن

تعرفي معنا على طريقة تحضير كرات الدجاج الشهية بحشوة الجبن لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
3 صدور من الدجاج
كوب من القشدة
كوب من الجبنة المبشورة
نصف ملعقة صغيرة من الملح
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
3 بيضات
كوبان من البقسماط
كوب من الزيت النباتي
طريقة التحضير
- امزجي الدجاج مع القشدة والجبنة والملح والفلفل الأسود.
- اخفقي المكونات السابقة بواسطة الخلاط الكهربائي إلى أن تتجانس في ما بينها.
- في وعاء متوسط الحجم، اخفقي البيض جيداً إلى أن تتجانس.
- ضعي البقسماط في وعاء ضيق واتركيه جانبا إلى حين الاستعمال.
- اصنعي كرات متساوية الحجم من العجينة السابقة واغمسيها بالبيض ثم البقسماط.
- استمري على هذه الحال حتى نفاد الكمية، ثم اقليها على النار الهادئة إلى أن تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.
- ارفعيها عن النار وقدميها ساخنة.