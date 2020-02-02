كرات الدجاج بالجبن

تعرفي معنا على طريقة تحضير كرات الدجاج الشهية بحشوة الجبن لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

3 صدور من الدجاج

كوب من القشدة

كوب من الجبنة المبشورة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

3 بيضات

كوبان من البقسماط

كوب من الزيت النباتي

طريقة التحضير

- امزجي الدجاج مع القشدة والجبنة والملح والفلفل الأسود.

- اخفقي المكونات السابقة بواسطة الخلاط الكهربائي إلى أن تتجانس في ما بينها.

- في وعاء متوسط الحجم، اخفقي البيض جيداً إلى أن تتجانس.

- ضعي البقسماط في وعاء ضيق واتركيه جانبا إلى حين الاستعمال.

- اصنعي كرات متساوية الحجم من العجينة السابقة واغمسيها بالبيض ثم البقسماط.

- استمري على هذه الحال حتى نفاد الكمية، ثم اقليها على النار الهادئة إلى أن تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

- ارفعيها عن النار وقدميها ساخنة.

