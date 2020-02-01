حضري جزيرة اللحم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 11:47 صباحا

من المطبخ الليبي، نقدم إليك طريقة تحضير «جزيرة اللحم» لتعديها في بيتك حسب وصفة «فتافيت ليبية».

المكونات
كيلو شرائح لحم بقري متوسطة السُمك
كوب بطاطا مقلية
كوب بازلاء مسلوقة
نصف كوب ذرة حلوة
نصف كوب زيتون أسود شرائح
نصف كوب جزر مسلوق
جبنة موزاريلا
فلفل أسود
رُبع ملعقة كاري
فلفل أحمر مجروش
بودرة ثوم
ملعقة زيت زيتون
ملح
أربع بيضات

طريقة التحضير
- يمزج اللحم بالثوم والبهارات والزيت والملح وندعه لنصف ساعة.
- يخلط البطاطا والبازلاء والزيتون والجزر والذرة وقليلاً من الجبنة والملح ورشة فلفل أسود والبيض والخبز المطحون.
- على شريحة اللحم تُوضع كمية من الحشو، ثم نضيف باقي الجبنة وندخلها الفرن على حرارة متوسطة ثم تصبح جاهزة للتقديم.. وصحتين.

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