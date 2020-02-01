حضري جزيرة اللحم

من المطبخ الليبي، نقدم إليك طريقة تحضير «جزيرة اللحم» لتعديها في بيتك حسب وصفة «فتافيت ليبية».

المكونات

كيلو شرائح لحم بقري متوسطة السُمك

كوب بطاطا مقلية

كوب بازلاء مسلوقة

نصف كوب ذرة حلوة

نصف كوب زيتون أسود شرائح

نصف كوب جزر مسلوق

جبنة موزاريلا

فلفل أسود

رُبع ملعقة كاري

فلفل أحمر مجروش

بودرة ثوم

ملعقة زيت زيتون

ملح

أربع بيضات