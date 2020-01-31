خبز بالزيتون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يناير 2020, 11:00 صباحا

تعرفي معنا إلى طريقة سهلة وسريعة لتحضير كرات الخبز بالزيتون في مطبخك واستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
نصف كيلوغرام من الدقيق
3 ملاعق كبيرة من الخميرة
ملعقتان كبيرتان من السكر
6 ملاعق كبيرة من الحليب
نصف ملعقة صغيرة من الملح
ربع كوب من زيت الزيتون
كوب من الزيتون المقطع
ربع كوب من الزعتر الجاف

طريقة التحضير
- ابدئي بخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والحليب وتقليبها جيداً ثم أضيفي الماء الساخن رويداً رويدا مع العجن باستمرار، إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة.
- ضعي بعدها الزيت والزعتر والزيتون وتابعي العجن.
- اصنعي كرات متوسطة الحجم من العجينة، وضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.
- أدخلي الصينية إلى الفرن على حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية واتركيها حتى تنضج وتنتفخ.
- أخرجيها من الفرن وارفعيها من الصينية وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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