خبز بالزيتون

تعرفي معنا إلى طريقة سهلة وسريعة لتحضير كرات الخبز بالزيتون في مطبخك واستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

نصف كيلوغرام من الدقيق

3 ملاعق كبيرة من الخميرة

ملعقتان كبيرتان من السكر

6 ملاعق كبيرة من الحليب

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع كوب من زيت الزيتون

كوب من الزيتون المقطع

ربع كوب من الزعتر الجاف