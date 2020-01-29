حمص الشام لمحاربة برودة الشتاء

حمص الشام من مشروبات فصل الشتاء التي تساعد على الدفء، تعرفي على طريقة تحضيره وسر تتبيله وعديه في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ربع كيلو حمص ( 2 كوب كبير )

2 طماطم مقطعة مكعبات

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم (فصان)

بصلة متوسطة مقطعة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة

ملعقة صغير شطة (وممكن الزيادة على حسب الرغبة)

كوب كبير عصير ليمون (240 ملل)

خطوات التحضير

- نحضر وعاء ونضع به ربع كيلو حمص، ونغطي الحمص بالماء، ونتركه منقوعًا لمدة 8 ساعات

- نصفي الحمص من ماء النقع ثم نضعه في إناء به ماء، ونتركه على نار متوسطة حتى ينضج ويزداد في الحجم

- نصفي الحمص مرة أخرى ونتركه ليبرد

- نحضر إناء به ماء مغلي ونضع جميع المكونات ما عدا الحمص (نضع الطماطم المقطعة لمكعبات وصلصة الطماطم والثوم المفروم وبصلة مقطعة والملح والفلفل والكمون والكزبرة والشطة وعصير الليمون)، نقلب المكونات حتى تمتزج ونتركه على نار متوسطة حتى الغليان.

- بعد غليان جميع المكونات إذا كانت المياه قليلة نقوم بزيادتها مع إضافة رشة ملح وفلفل لضبط الطعم.

- نضيف الحمص للمكونات بعد غليانها ونتركه حتى يغلي معها ونصب الحمص والخليط في أكواب مع إضافة القليل من الليمون ليصبح جاهزا للتقديم.

