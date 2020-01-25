فرنش توست بالمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يناير 2020, 10:39 صباحا

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير وجبة خفيفة ومغذية وسهلة التحضير يمكنكِ تقديمها على الفطار، تعرَّفي إليها معنا وعلى طريقة تحضيرها وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
توست.
صوص كراميل.
مكعبات توفي.
كريمة مخفوقة.
زبدة لينة.
مكسرات مجروشة للتزيين

طريقة التحضير
- توضع الزبدة في مقلاة على النار حتى تسخن.
- يوضع التوست في المقلاة، ويقلب على الجانبين حتى يحمر.
- ترص مكعبات التوفي فوق التوست، ويغطى لمدة دقيقتين.
- يرفع من على النار، ويوضع في الطبق.
- يوضع فوقه الكريمة المخفوقة، ويرش عليه صوص الكراميل ويزيَّن بالمكسرات المجروشة، ويصبح جاهزًا للتقديم على مائدتكِ.
 

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