طريقة عمل مقلوبة الدجاج

(أرشيفية: الإنترنت)

مقلوبة الدجاج هو طبق فلسطينيّ الأصل نستخدم فيه الدجاج مع الأرز وبعض الخضراوات المقلية التي تُضاف إلى الأرز، فتمنحه دسامة وطعما رائعا، فالمقلوبة لا تحتاج إلى الكثير من الوقت، ولكن طعمها رائع ولذيذ إلى حد كبير، وفقا لموقع «موضوع».

المُكوّنات

دجاجة بوزن كيلوغرامين.

نصف كيلوغرام من الأرز طويلة الحبة.

حبتان من الفلفل الرومي الملوّن.

حبتان من الطماطم، مُتوسّطتا الحجم.

بصلة، متوسطة الحجم، مُقطّعة لقطع صغيرة.

حبتان من البطاطا، مُتوسّطة الحجم.

رأس من الزهرة.

مُكعّب من مرق الدجاج.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من بهارات المقلوبة، يمكن استبدالها بملعقة. كبيرة من البهارات المُشكّلة.

رشة من الملح والفلفل الأسود.