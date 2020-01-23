طريقة عمل مقلوبة الدجاج

مقلوبة الدجاج هو طبق فلسطينيّ الأصل نستخدم فيه الدجاج مع الأرز وبعض الخضراوات المقلية التي تُضاف إلى الأرز، فتمنحه دسامة وطعما رائعا، فالمقلوبة لا تحتاج إلى الكثير من الوقت، ولكن طعمها رائع ولذيذ إلى حد كبير، وفقا لموقع «موضوع».
المُكوّنات
دجاجة بوزن كيلوغرامين.
نصف كيلوغرام من الأرز طويلة الحبة.
حبتان من الفلفل الرومي الملوّن.
حبتان من الطماطم، مُتوسّطتا الحجم.
بصلة، متوسطة الحجم، مُقطّعة لقطع صغيرة.
حبتان من البطاطا، مُتوسّطة الحجم.
رأس من الزهرة.
مُكعّب من مرق الدجاج.
ربع كوب من الزيت.
ملعقة كبيرة من بهارات المقلوبة، يمكن استبدالها بملعقة. كبيرة من البهارات المُشكّلة.
رشة من الملح والفلفل الأسود.
طريقة التّحضير
- أحضري الدجاج، ثمّ اغسليه بشكل جيّد، بحيث تختفي الزفرة منه بشكل كامل، ثمّ قومي بغسله مرّتين بالماء والدقيق والليمون، وبعدها اشطفيه بالماء.
- أضيفي الملح والخل إلى الدجاج للتخلّص من الدم المُلتصق به، بعدها اغسليه مرّةً أخيرة، وابدئي بالتّجهيز للطهي.
- في قدر كبير على النار سخني الزيت، ثمّ أضيفي إليه البصل المُقطّع لقطع صغيرة، وقلّبيه على النار حتى يصبح ذهبيّ اللون.
- أضيفي الدجاج بعد تقطيعه إلى ثماني قطع على البصل، وقلّبيه مرّةً بعد مرّة حتى يميل لونه إلى الذهبي، بعدها أضيفي إليه الفلفل الأسود والملح ومُكعّب مرق الدجاج، ثمّ ثلاثة أكواب من الماء.
- في هذه الأثناء انقعي الأرز لمدّة ربع ساعة في الماء الدافئ حتى تتخلّصي من النشا الموجود به.
- تبّلي الأرز بالتّوابل والبهارات المُختارة مع الملح والفلفل الأسود.
- اقلي الخضار؛ وهي شرائح البطاطا، وقطع من الفلفل الرومي، والزهرة فقط حتى تتماسك قليلاً وليس قلياً كاملاً.
- ضعي الخضراوات في قاع القدر ثمّ أضيفي كميّة الأرز المُبَهّر.
- عندما ينضج الدجاج صفّيه من المرق وأدخليه الفرن حتى يتحمّر، واسكبي كميّة المرق على الأرز حتى يُغطّيه فقط.
- قطّعي شرائح الطماطم وضعيها في أعلى القدر وأغلقي عليها، ضعيها على نار مُتوسّطة، وعندما يبدأ المرق بالغليان خفّفي النار عنه ودعيه حتى ينضج، ثمّ اتركيه قليلاً حتى تتفتّح حبّاته.
- أطفئي النار عن الأرز واتركيه مُغطى مدة عشر دقائق، ثمّ اقلبيه في طبق التقديم وقدّميه مع الدجاج المُحمّر.