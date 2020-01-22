حساء السي فود في خطوات بسيطة

حساء السي فود من الأطباق المميزة، التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، التي يحتاج إليها الجسم والتي تقيه من الكثير من الأمراض وتمنع هشاشة العظام وتحافظ على صحة الجلد.

تعرفي إلى طريقة تحضيرها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1/4 كيلو جمبري

1/4 كيلو سبيط، مقطع

1/4 كيلو سمك فيليه، مقطع

1/4 كيلو كابوريا

ملعقة كبيرة زبدة

ثمرة بصل مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

ملح

فلفل أسود مطحون

كمون

بهارات

طريقة التحضير

- في إناء على نار متوسطة نضع الزبدة تسيح ويوضع البصل على الزبدة ويقلب حتى يصفر ثم نضع الثوم ويقلب المزيج.

- نضع الجمبري على البصل ويقلب لمدة 5 دقائق، ثم نضع السبيط والكابوريا والسمك ويقلب المزيج لمدة دقيقتين أو أكثر حتى ينضج.

- يضاف الماء إلى الإناء حتى يغطي السي فوود ثم يتبل بالملح والكمون والفلفل والبهارات، ويقلب المزيج برفق.

- يرفع الإناء من على النار ثم توضع الشوربة في بولات التقديم وتقدم ساخنة.

