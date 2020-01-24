بطاطا في الفرن

صينية البطاطا في الفرن من الأكلات المصرية الشهيرة والتي تقدم بجانب الفراخ والأرز، تعرفي إلى طريقة تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 حبات بطاطا مقطعة شرائح

حبة بصل مقطع حلقات

2 فص ثوم

حبة طماطم

حبة فلفل أخضر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة كبيرة زيت أو سمن

شوربة على حسب الرغبة

طريقة التحضير

- نقوم بتقطيع البطاطا إلى شرائح غير رفيعة ولا سميكة ولكن متوسطة الحجم.

- نقطع البصل إلى حلقات، ونفرم الثوم ويتم وضعهما معا ونتركها ونقوم بتقطيع الطماطم أو وضعها في الخلاط واستخدامها كصلصة على حسب ما ترغبين.

- نحضر الإناء الذي سيوضع بالفرن ونقوم بوضع شرائح البصل والثوم والطماطم أيا كانت حلقات أو عصير، ثم نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر ووضعه على المكونات التي قمنا بذكرها.

- نضع التوابل (الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الثوم البودر، البصل البودر، البابريكا) مع التقليب الجيد وبالنهاية نضع البطاطس المقطعة.

- بعد ذلك نقوم بوضع نحو ملعقة من الزيت أو السمن المتوافر لدينا حتى تعطي لمعانا للبطاطس.

- بالنهاية نضع شوربة على صينية البطاطس ويفضل أن تكون شوربة لحمة وعلى حسب ما ترغبين في التسوية، فمن الممكن أن نضعها على البوتاجاز إلى أن تغلي ثم بعد ذلك نضعها بالفرن، ومن الممكن أيضا أن نضعها في الفرن مباشرة على حسب ما نرغب ونتركها إلى تمام النضج، وتصبح جاهزة للتقديم.

