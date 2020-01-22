كعكة النسكافيه والزبادي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 11:27 صباحا

نقدم إليك طريقة تحضير حلوى شهية ومغذية سوف يحبها أطفالك وهي كعكة بسكويت الزبادي بالنسكافيه، تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
علبة بسكويت سادة
ربع كوب زبدة
3 أكواب حليب بودرة
كوب سكر
كوب زبادي
كوب ماء
كيس كريم كراميل
ملعقة صغيرة نسكافيه

طريقة التحضير
- اطحني البسكويت حتّى يصبح ناعمًا ثمّ اخلطيه مع الزبدة، ورصّيه في صينية الفرن بشكل متساوٍ وضعيه في الثلاجة.
- اخلطي الحليب مع السكر والزبادي في الخلاط الكهربائي.
- ضعي المزيج فوق طبقة البسكويت واخبزيه في الفرن لربع ساعة.
- اخلطي الماء مع الكريم كراميل والنسكافيه على النار حتّى يغلي المزيج قليلاً.
- اتركيه ليبرد وضعيه على الطبقة الثانية في الثلاجة حتّى تتماسك الحلوى وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
جرائد فرنسية ترصد أبرز «ثغرات» تفاهمات برلين
ليبيا
34 ألفا و582 جريمة قتل في المكسيك خلال عام
دولى
تفاصيل جديدة عن خليفة أبوبكر البغدادي في قيادة «داعش»
عربى
مؤسسة النفط تعلن أنها ستضطر إلى «وقف إنتاج الخام بالكامل عند بلوغ القدرة ...
ليبيا
فرانس برس: مصير السلام في ليبيا لا يزال غامضاً بعد مؤتمر برلين
ليبيا
مؤتمر برلين.. عودة إلى العملية السياسية أم عودة إلى مربع «الصخيرات»
ليبيا
سلامة: مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين «بأسرع وقت» أهم أهداف اللجنة العسكرية
ليبيا
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقمة برلين بشأن ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم -- في برلين .. البحث عن مفتاح الأزمة الليبية!
كاريكاتير
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ليلة «مضطربة» قد تفتح بابا للزهايمر