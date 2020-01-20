عجينة بيتزا قليلة السعرات الحرارية

إذا كنتِ من محبي البيتزا لكنك تتبعين حمية غذائية نقدم إليك طريقة تحضير عجينة البيتزا بسعرات حرارية قليلة للحفاظ على وزنك تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
3 أكواب كبير دقيق منخول
كوب كبير حليب سائل خالي الدسم
3 ملاعق صغيرة زيت
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة بيكينج بودر
1/2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة سكر مطحون
3/4 كوب كبير ماء
طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم نضع الدقيق والخميرة والبيكينج بودر والملح والسكر ويقلب المزيج جيدا.
- يضاف الماء والزيت إلى الدقيق تدريجيا ويقلب باستمرار حتى تمام الاختلاط وتعجن عجينة البيتزا باليد جيدا ثم توضع في بولة مدهونة بالزيت وتدهن بالقليل من الزيت.
- تغطى العجينة بكيس بلاستيك ثم تترك في مكان دافئ لمدة 60 دقيقة حتى تخمر ويتضاعف حجمها وتصبح جاهزة للاستخدام.