عجينة بيتزا قليلة السعرات الحرارية

إذا كنتِ من محبي البيتزا لكنك تتبعين حمية غذائية نقدم إليك طريقة تحضير عجينة البيتزا بسعرات حرارية قليلة للحفاظ على وزنك تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 أكواب كبير دقيق منخول

كوب كبير حليب سائل خالي الدسم

3 ملاعق صغيرة زيت

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر مطحون

3/4 كوب كبير ماء