عجينة بيتزا قليلة السعرات الحرارية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 03:20 مساء

إذا كنتِ من محبي البيتزا لكنك تتبعين حمية غذائية نقدم إليك طريقة تحضير عجينة البيتزا بسعرات حرارية قليلة للحفاظ على وزنك تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3 أكواب كبير دقيق منخول
كوب كبير حليب سائل خالي الدسم
3 ملاعق صغيرة زيت
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة بيكينج بودر
1/2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة سكر مطحون
3/4 كوب كبير ماء

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم نضع الدقيق والخميرة والبيكينج بودر والملح والسكر ويقلب المزيج جيدا.
- يضاف الماء والزيت إلى الدقيق تدريجيا ويقلب باستمرار حتى تمام الاختلاط وتعجن عجينة البيتزا باليد جيدا ثم توضع في بولة مدهونة بالزيت وتدهن بالقليل من الزيت.
- تغطى العجينة بكيس بلاستيك ثم تترك في مكان دافئ لمدة 60 دقيقة حتى تخمر ويتضاعف حجمها وتصبح جاهزة للاستخدام.
 

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