حضري البيض الأسكتلندي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 01:07 مساء

يعد البيض الأسكتلندي طعاما خفيفا ينتشر بيعه في محلات اسكتلندا وإنجلترا، فتعرفي على الطريقة معنا حسب «شملولة».

المقادير
ربع كيلو لحم مفروم
4 بيضات مسلوق
1 بصلة صغيرة مفرومة
ملح وفلفل وبهارات
2 بيض
بقسماط وزيت غزير للقلى

خطوات التحضير
نضع اللحم والبصل المفروم والملح والفلفل والبهارات في الكبة.
لثوانٍ قليلة للخلط، ثم نقسم الخليط إلى أربعة أجزاء بحيث نقوم بتغليف كل جزء منه واحدة من البيض المسلوق سابقا.
وفى حالة التصاق اللحم باليد أثناء التغليف يمكن وضع القليل من الدقيق على اليد قبل التغليف.
نقوم بخفق 2 بيضة مع إضافة قليل من الملح والفلفل الأسود، ونضع فيها البيض المسلوق المغطى بخليط اللحم.
ثم نضعها في البقسماط ثم البيض ثم البقسماط مرة أخرى.
نضع الزيت الغزير على النار حتى يسخن ثم نضع فيه البيض المغطى باللحم، ونتركه حتى يكتسب اللون الذهبي.
ثم نصفيه على مناديل المطبخ للتخلص من الزيت الزائد، ويمكن تقطيعه ووضعه وتقديمه.. وصحتين.

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