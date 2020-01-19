حضري البيض الأسكتلندي

يعد البيض الأسكتلندي طعاما خفيفا ينتشر بيعه في محلات اسكتلندا وإنجلترا، فتعرفي على الطريقة معنا حسب «شملولة».

المقادير

ربع كيلو لحم مفروم

4 بيضات مسلوق

1 بصلة صغيرة مفرومة

ملح وفلفل وبهارات

2 بيض

بقسماط وزيت غزير للقلى