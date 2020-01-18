عدس بالشعرية والخبز المحمص

نقدم لك طريقة تحضير حساء العدس الشهي مع الخبز لتعديه في مطبخك بسهولة وتستمتعي بفوائده الغذائية المتعددة، وتحصلي على التدفئة اللازمة خلال فصل الشتاء وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

250 غرام عدس

250 غرام شعرية

4 ثمرات طماطم

4 ثمرات جزر مقطعة

ثمرة بصل مقطعة

6 فصوص من الثوم

ملح

شطة

كمون

خبز محمص، مكسر