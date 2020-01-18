عدس بالشعرية والخبز المحمص

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 11:16 صباحا

نقدم لك طريقة تحضير حساء العدس الشهي مع الخبز لتعديه في مطبخك بسهولة وتستمتعي بفوائده الغذائية المتعددة، وتحصلي على التدفئة اللازمة خلال فصل الشتاء وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
250 غرام عدس
250 غرام شعرية
4 ثمرات طماطم
4 ثمرات جزر مقطعة
ثمرة بصل مقطعة
6 فصوص من الثوم
ملح
شطة
كمون
خبز محمص، مكسر

طريقة التحضير
- ضعي كمية مناسبة من الماء على نار عالية.
- ضعي العدس والبصل والطماطم والجزر والثوم في الماء واتركي المزيج حتى يغلي.
- اتركي العدس حتى يبرد ثم اخلطيه في الخلاط بالكامل.
- حمري الشعيرية حتى تصبح ذهبية اللون ثم ضعي عليها مزيج العدس وقلبيه ثم تبليه بالملح والشطة والكمون.
- ضعي الخبز المحمص في أطباق التقديم ثم ضعي العدس عليها ليصبح جاهزا للتقديم.
 

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