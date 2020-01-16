دجاج بالبرتقال

طريقة تحضير دجاج بالبرتقال على طريقة المطاعم (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير دجاج بالبرتقال على طريقة المطاعم، مناسب مع الأرز كوجبة رئيسية.

المكونات

- الدجاج: عبوة (ناجتس دجاج جاهز مجمد).

- مربى: نصف كوب (مربى البرتقال مع القشر).

- الصويا صوص: 4 ملاعق كبيرة.

- الثوم: 2 ملعقة صغيرة (مهروس ناعم).

- معجون الزنجبيل: ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير

1- سخني الفرن على حرارة 375 درجة.

2- اشوي ناجتس الدجاج في صينية مبطنة بورق الزبدة لمدة 20 دقيقة مع التقليب حتى ينضج.

3- أزيلي الدجاج من الفرن.

4- اخلطي مربى البرتقال بالقشر مع الصويا صوص والزنجبيل المعجون والثوم في قدر على نار متوسطة حتى يبدأ المزيج بالغليان.

5- أضيفي ناجتس الدجاج المشوي وحركي لمدة دقيقة.

6- قدميه ساخنا مع رشة سمسم أو بصل أخضر إلى جانب النودلز أو الأرز.