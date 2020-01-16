دجاج بالبرتقال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 11:12 صباحا
طريقة تحضير دجاج بالبرتقال على طريقة المطاعم (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير دجاج بالبرتقال على طريقة المطاعم، مناسب مع الأرز كوجبة رئيسية.

المكونات
- الدجاج: عبوة (ناجتس دجاج جاهز مجمد). 
- مربى: نصف كوب (مربى البرتقال مع القشر). 
- الصويا صوص: 4 ملاعق كبيرة.
- الثوم: 2 ملعقة صغيرة (مهروس ناعم). 
- معجون الزنجبيل: ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير

1- سخني الفرن على حرارة 375 درجة.

2- اشوي ناجتس الدجاج في صينية مبطنة بورق الزبدة لمدة 20 دقيقة مع التقليب حتى ينضج.

3- أزيلي الدجاج من الفرن.

4- اخلطي مربى البرتقال بالقشر مع الصويا صوص والزنجبيل المعجون والثوم في قدر على نار متوسطة حتى يبدأ المزيج بالغليان.

5- أضيفي ناجتس الدجاج المشوي وحركي لمدة دقيقة.

6- قدميه ساخنا مع رشة سمسم أو بصل أخضر إلى جانب النودلز أو الأرز.

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