نقدم إليك اليوم طريقة تحضير دجاج بالبرتقال على طريقة المطاعم، مناسب مع الأرز كوجبة رئيسية.
المكونات
- الدجاج: عبوة (ناجتس دجاج جاهز مجمد).
- مربى: نصف كوب (مربى البرتقال مع القشر).
- الصويا صوص: 4 ملاعق كبيرة.
- الثوم: 2 ملعقة صغيرة (مهروس ناعم).
- معجون الزنجبيل: ملعقة كبيرة.
طريقة التحضير
1- سخني الفرن على حرارة 375 درجة.
2- اشوي ناجتس الدجاج في صينية مبطنة بورق الزبدة لمدة 20 دقيقة مع التقليب حتى ينضج.
3- أزيلي الدجاج من الفرن.
4- اخلطي مربى البرتقال بالقشر مع الصويا صوص والزنجبيل المعجون والثوم في قدر على نار متوسطة حتى يبدأ المزيج بالغليان.
5- أضيفي ناجتس الدجاج المشوي وحركي لمدة دقيقة.
6- قدميه ساخنا مع رشة سمسم أو بصل أخضر إلى جانب النودلز أو الأرز.