سلطة شاورما بالطحينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 11:12 صباحا

نقدم إليك اليوم طريقة مبتكرة لتحضير سلطة الشاورما الشهية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، فتعرفي معنا إلى المكونات والمقادير والوصفة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام صدر دجاج خالٍ من الجلد والعظام
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
عبوة خلطة الشاورما الجاهزة
½ كوب طحينة
¼ ملعقة صغيرة ثوم مَفري ناعمًا
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة ماء دافئ
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
½ ملعقة صغيرة كمون مطحون
½ ملعقة صغيرة ملح
بصلة صغيرة
طماطم صغيرة
2 خيار مخلل صغير
¼ كوب زبادى.
ملعقة كبيرة بقدونس مَفري
½ ملعقة صغيرة سماق

طريقة التحضير
- تُغسل صدور الدجاج بالماء وتُجفف بورق المطبخ، ثم تقطع إلى شرائح رفيعة بقدر الإمكان.
- توضع شرائح الدجاج في عُلبة بلاستيكية ذات غطاء مُحكم، ويضاف إليها زيت زيتون وعبوة خلطة الشاورما.
تُخلط المكونات جيدا حتى تمتزج ببعضها، ويُحكم إغلاق العلبة وتترك في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.
- يُسخن الزيت في مقلاة كبيرة الحجم على حرارة متوسطة، ويُسكب به خليط الدجاج، ويُقلب حتى تمتص الشرائح كل السوائل وتأخذ اللون الذهبي الفاتح أي حتى النضج.
- تُسكب الطحينة في وعاء عميق، ويضاف إليها عصير الليمون وزيت الزيتون والماء والثوم المفروم والكمون والملح والفلفل، وتُخلط المكونات.
كما يمكن إضافة المزيد من الماء إلى خليط الطحينة حتى تسيل، ثم تُسكب في صحن التقديم.
- تغسل الطماطم بالماء الجاري وتُجفف بورق المطبخ، ثم تُقطع إلى مكعبات صغيرة ويقطع الخيار المخلل إلى مكعبات صغيرة.
- تُقطع البصلة إلى نصفين، ثم تُقطع إلى شرائح رفيعة.
تُضاف ½ كمية البقدونس المفري على الزبادي، وتُخلط به.
تُسكب شرائح شاورمة الدجاج في وسط صحن الطحينة، ثم تُوزع عليها شرائح البصل ومكعبات الطماطم والخيار.
يُوزع خليط الزبادي حول طبقات الشاورمة، ويُنثر السماق والمتبقي من البقدونس المفرى على الطبقات، وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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