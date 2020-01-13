رول السجق المقرمش

نقدم إليك طريقة جديدة وسهلة وسريعة لتحضير السجق لتعديه في مطبخك بشكل رول مقرمش تعرفي على الطريقة وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

500 غرام لحم حمل مفروم

ملعقة كبيرة فلفل أحمر

1/4 ملعقة صغيرة بهارات

1/4 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1/4 ملعقة صغيرة حلبة بودرة

1/4 ملعقة صغيرة أوراق حلبة، بودرة

1/4 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة كزبرة مطحونة

5 فص ثوم

500 غرام عجينة باف بيستري

150 جبنة موتزاريلا، مبشورة

صفار بيض، مخفوق

3 ملاعق كبيرة حبة بركة

طريقة التحضير

- يسخن الفرن على حرارة 220 درجة مئوية ويخلط لحم الحمل والثوم والتوابل ويتبل. إن وجدت فرام لحمة يمرر الخليط فيها.

- يترك السجق يرتاح لـ2 ساعة على الأقل وتلف عجينة الباف بيستري بثخن ½ سنتمتر تقريباً، وتشكل على شكل مستطيل.

- توضع طبقة سجق وتوضع عليها الجبنة ثم تلف ويدهن وجه لفائف السجق بصفار البيض وترش حبة البركة.

- تخبز في الفرن لـ10-15 دقيقة، حتى تصبح ذهبية وتصبح جاهزة للتقديم.

