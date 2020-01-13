رول السجق المقرمش

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 04:40 مساء

نقدم إليك طريقة جديدة وسهلة وسريعة لتحضير السجق لتعديه في مطبخك بشكل رول مقرمش تعرفي على الطريقة وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
500 غرام لحم حمل مفروم
ملعقة كبيرة فلفل أحمر
1/4 ملعقة صغيرة بهارات
1/4 ملعقة صغيرة كمون مطحون
1/4 ملعقة صغيرة حلبة بودرة
1/4 ملعقة صغيرة أوراق حلبة، بودرة
1/4 ملعقة صغيرة بابريكا
1/2 ملعقة كزبرة مطحونة
5 فص ثوم
500 غرام عجينة باف بيستري
150 جبنة موتزاريلا، مبشورة
صفار بيض، مخفوق
3 ملاعق كبيرة حبة بركة

طريقة التحضير
- يسخن الفرن على حرارة 220 درجة مئوية ويخلط لحم الحمل والثوم والتوابل ويتبل. إن وجدت فرام لحمة يمرر الخليط فيها.
- يترك السجق يرتاح لـ2 ساعة على الأقل وتلف عجينة الباف بيستري بثخن ½ سنتمتر تقريباً، وتشكل على شكل مستطيل.
- توضع طبقة سجق وتوضع عليها الجبنة ثم تلف ويدهن وجه لفائف السجق بصفار البيض وترش حبة البركة.
- تخبز في الفرن لـ10-15 دقيقة، حتى تصبح ذهبية وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مطالب بنقل الكوالا المهدد في أستراليا إلى نيوزيلندا
علوم وتكنولوجيا
الريال يتوج بطلا للسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
النصر يضرب بيدفيست بثنائية وينعش آماله في «الكونفدرالية»
رياضة محلية
«الوسط» تنشر جزءا من نص اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة ...
اقتصاد
الولايات المتحدة: 11 قتيلاً على الأقل جراء عواصف في جنوب ولاية تكساس
دولى
ليبيا محور «ملاسنات» ترامب وبيلوسي حول اغتيال سليماني
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
شظايا «حرب العاصمة» تعطل المدارس والخدمات الصحية
ليبيا
وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
عربى
«رويترز»: تركيا تستعد لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي
ليبيا
«البنتاغون»: سفينة حربية روسية كادت تتسبب بتصادم في بحر العرب
دولى
سيناتور إيطالي يدعو إلى تشكيل «قوة لحفظ السلام في ليبيا» بقيادة بلاده
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وجه جديد لبرازيلية ناجية من السرطان